Uk Steel: «Colmare il divario dei prezzi dell'energia»

L’associazione è tornata a chiedere un intervento al Governo per rilanciare la competitività dell’acciaio britannico

23 settembre 2025

Il Regno Unito rinuncia a chiedere un dazio allo 0% agli Usa - A poche ore dall’arrivo di Trump a Londra, il Governo Uk avrebbe accantonato la proposta. Ora punta al 25%

17 settembre 2025

Il Regno Unito rinuncia a chiedere un dazio allo 0% agli Usa

A poche ore dall’arrivo di Trump a Londra, il Governo Uk avrebbe accantonato la proposta. Ora punta al 25%

di Federico Fusca
Uk, il Governo annuncia il massimo impegno per salvare la siderurgia - Il ministro dell’Interno al Parlamento: «Pronti a perseguire ogni opzione per mantenere attive le produzioni»

8 settembre 2025

Uk, il Governo annuncia il massimo impegno per salvare la siderurgia

Il ministro dell’Interno al Parlamento: «Pronti a perseguire ogni opzione per mantenere attive le produzioni»

di Federico Fusca
Uk, BMRA: divieto all'export di rottami minaccia economia e lavoro - Fino a 5 miliardi di sterline di attività economiche e oltre 20.000 posti di lavoro a rischio secondo un nuovo studio

26 agosto 2025

Uk, BMRA: divieto all'export di rottami minaccia economia e lavoro

Fino a 5 miliardi di sterline di attività economiche e oltre 20.000 posti di lavoro a rischio secondo un nuovo studio

di Sarah Falsone
Uk, Liberty Speciality Steel andrà in amministrazione straordinaria - L’azienda è «irrimediabilmente insolvente» e saranno nominati commissari, liquidatori e curatore fallimentare

25 agosto 2025

Uk, Liberty Speciality Steel andrà in amministrazione straordinaria

L’azienda è «irrimediabilmente insolvente» e saranno nominati commissari, liquidatori e curatore fallimentare

di Federico Fusca
Salvaguardia Ue: esulta la siderurgia britannica - Dipartimento per il commercio Uk: «Produttori britannici potranno riacquisire l’accesso senza dazi al mercato Ue»

4 agosto 2025

Salvaguardia Ue: esulta la siderurgia britannica

Dipartimento per il commercio Uk: «Produttori britannici potranno riacquisire l’accesso senza dazi al mercato Ue»

di Federico Fusca
I NOSTRI VIDEO

Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025
siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025
Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025

22 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

