SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ferroleghe, gli operatori chiedono meno protezioni...

Ferroleghe, gli operatori chiedono meno protezionismo

«Prolungare l’indagine crea ulteriore incertezza. L’Ue sappia che i dazi danneggerebbero i commercianti e i trader»

22 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Ue, prolungata l’indagine di salvaguardia sulle ferroleghe - La Commissione avrà altri due mesi per completare l’inchiesta sulle leghe a base di manganese e silicio

19 settembre 2025

Ue, prolungata l’indagine di salvaguardia sulle ferroleghe

La Commissione avrà altri due mesi per completare l’inchiesta sulle leghe a base di manganese e silicio

di Federico Fusca
Lingotti: torna la calma dopo alcuni segnali di risveglio - Prezzi in generale rialzo a causa dell’impennata delle ferroleghe, soprattutto di tungsteno e molibdeno Lingotti: torna la calma dopo alcuni segnali di risveglio - Prezzi in generale rialzo a causa dell’impennata delle ferroleghe, soprattutto di tungsteno e molibdeno

18 settembre 2025

Lingotti: torna la calma dopo alcuni segnali di risveglio

Prezzi in generale rialzo a causa dell’impennata delle ferroleghe, soprattutto di tungsteno e molibdeno

di Federico Fusca
Ferroleghe: mercato vivace al ritorno dalla pausa estiva - Prezzi per la maggior parte in rialzo e domanda in crescita a settembre Ferroleghe: mercato vivace al ritorno dalla pausa estiva - Prezzi per la maggior parte in rialzo e domanda in crescita a settembre

17 settembre 2025

Ferroleghe: mercato vivace al ritorno dalla pausa estiva

Prezzi per la maggior parte in rialzo e domanda in crescita a settembre

di Federico Fusca
Ferroleghe, indagine Ue verso la conclusione - Una decisione riguardo a misure di salvaguardia potrebbe essere pubblicata già i primi di agosto

23 luglio 2025

Ferroleghe, indagine Ue verso la conclusione

Una decisione riguardo a misure di salvaguardia potrebbe essere pubblicata già i primi di agosto

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ue, prolungata l’indagine di salvaguardia sulle ferroleghe - La Commissione avrà altri due mesi per completare l’inchiesta sulle leghe a base di manganese e silicio

19 settembre 2025

Ue, prolungata l’indagine di salvaguardia sulle ferroleghe

La Commissione avrà altri due mesi per completare l’inchiesta sulle leghe a base di manganese e silicio

di Federico Fusca
Lingotti: torna la calma dopo alcuni segnali di risveglio - Prezzi in generale rialzo a causa dell’impennata delle ferroleghe, soprattutto di tungsteno e molibdeno Lingotti: torna la calma dopo alcuni segnali di risveglio - Prezzi in generale rialzo a causa dell’impennata delle ferroleghe, soprattutto di tungsteno e molibdeno

18 settembre 2025

Lingotti: torna la calma dopo alcuni segnali di risveglio

Prezzi in generale rialzo a causa dell’impennata delle ferroleghe, soprattutto di tungsteno e molibdeno

di Federico Fusca
Ferroleghe: mercato vivace al ritorno dalla pausa estiva - Prezzi per la maggior parte in rialzo e domanda in crescita a settembre Ferroleghe: mercato vivace al ritorno dalla pausa estiva - Prezzi per la maggior parte in rialzo e domanda in crescita a settembre

17 settembre 2025

Ferroleghe: mercato vivace al ritorno dalla pausa estiva

Prezzi per la maggior parte in rialzo e domanda in crescita a settembre

di Federico Fusca
Ferroleghe, indagine Ue verso la conclusione - Una decisione riguardo a misure di salvaguardia potrebbe essere pubblicata già i primi di agosto

23 luglio 2025

Ferroleghe, indagine Ue verso la conclusione

Una decisione riguardo a misure di salvaguardia potrebbe essere pubblicata già i primi di agosto

di Stefano Gennari
Ferroleghe, gli operatori chiedono meno protezionismo - «Prolungare l’indagine crea ulteriore incertezza. L’Ue sappia che i dazi danneggerebbero i commercianti e i trader»

22 settembre 2025

Ferroleghe, gli operatori chiedono meno protezionismo

«Prolungare l’indagine crea ulteriore incertezza. L’Ue sappia che i dazi danneggerebbero i commercianti e i trader»

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025

 I nostri video

22 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti