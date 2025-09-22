SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Incendio alla miniera Borynia-Zofiówka di JSW

Incendio alla miniera Borynia-Zofiówka di JSW

Perdite stimate di 156.000 ton nel 2025, ma la produzione supera il piano annuale con il 100,5% dell’obiettivo raggiunto

22 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Polonia: «Il Governo monitora la situazione di Dąbrowa Górnicza» - Il ministro Balczun: «Acciaio strategico per le industrie della difesa e dell’energia eolica»

17 settembre 2025

Polonia: «Il Governo monitora la situazione di Dąbrowa Górnicza»

Il ministro Balczun: «Acciaio strategico per le industrie della difesa e dell’energia eolica»

di Federico Fusca
ArcelorMittal Poland investe nel fotovoltaico a Świętochłowice - L'impianto da 1 MW entrerà in funzione nel 2026, parte di un pacchetto da 11,5 milioni di euro

11 settembre 2025

ArcelorMittal Poland investe nel fotovoltaico a Świętochłowice

L'impianto da 1 MW entrerà in funzione nel 2026, parte di un pacchetto da 11,5 milioni di euro

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Poland ferma l’altoforno n. 3 a Dąbrowa Górnicza - Sospensione temporanea legata a crollo dei margini, impennata dei costi energetici e forte pressione dell’import

25 luglio 2025

ArcelorMittal Poland ferma l’altoforno n. 3 a Dąbrowa Górnicza

Sospensione temporanea legata a crollo dei margini, impennata dei costi energetici e forte pressione dell’import

di Sarah Falsone
Nuove tecnologie in casa ArcelorMittal Poland - Inaugurati i forni a idrogeno di Cracovia e avviato il sistema di tempra Danieli RH2 a Dąbrowa Górnicza

3 luglio 2025

Nuove tecnologie in casa ArcelorMittal Poland

Inaugurati i forni a idrogeno di Cracovia e avviato il sistema di tempra Danieli RH2 a Dąbrowa Górnicza

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Poland: possibile aiuto dal Governo - L’Esecutivo potrebbe stanziare 230 milioni di euro per il sito di Dąbrowa Górnicza

10 giugno 2025

ArcelorMittal Poland: possibile aiuto dal Governo

L’Esecutivo potrebbe stanziare 230 milioni di euro per il sito di Dąbrowa Górnicza

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Polonia: «Il Governo monitora la situazione di Dąbrowa Górnicza» - Il ministro Balczun: «Acciaio strategico per le industrie della difesa e dell’energia eolica»

17 settembre 2025

Polonia: «Il Governo monitora la situazione di Dąbrowa Górnicza»

Il ministro Balczun: «Acciaio strategico per le industrie della difesa e dell’energia eolica»

di Federico Fusca
ArcelorMittal Poland investe nel fotovoltaico a Świętochłowice - L'impianto da 1 MW entrerà in funzione nel 2026, parte di un pacchetto da 11,5 milioni di euro

11 settembre 2025

ArcelorMittal Poland investe nel fotovoltaico a Świętochłowice

L'impianto da 1 MW entrerà in funzione nel 2026, parte di un pacchetto da 11,5 milioni di euro

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Poland ferma l’altoforno n. 3 a Dąbrowa Górnicza - Sospensione temporanea legata a crollo dei margini, impennata dei costi energetici e forte pressione dell’import

25 luglio 2025

ArcelorMittal Poland ferma l’altoforno n. 3 a Dąbrowa Górnicza

Sospensione temporanea legata a crollo dei margini, impennata dei costi energetici e forte pressione dell’import

di Sarah Falsone
Nuove tecnologie in casa ArcelorMittal Poland - Inaugurati i forni a idrogeno di Cracovia e avviato il sistema di tempra Danieli RH2 a Dąbrowa Górnicza

3 luglio 2025

Nuove tecnologie in casa ArcelorMittal Poland

Inaugurati i forni a idrogeno di Cracovia e avviato il sistema di tempra Danieli RH2 a Dąbrowa Górnicza

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Poland: possibile aiuto dal Governo - L’Esecutivo potrebbe stanziare 230 milioni di euro per il sito di Dąbrowa Górnicza

10 giugno 2025

ArcelorMittal Poland: possibile aiuto dal Governo

L’Esecutivo potrebbe stanziare 230 milioni di euro per il sito di Dąbrowa Górnicza

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025

 I nostri video

22 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti