Agenda: siderweb on air, fiere e conferenze

Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

22 settembre 2025

Ex Ilva, rinviato al 24 settembre l’incontro sulla cassa integrazione - Sindacati critici: «Manca una visione, il Governo intervenga». Urso: «Tocca agli attori industriali fare l’offerta»

19 settembre 2025

Ex Ilva, rinviato al 24 settembre l’incontro sulla cassa integrazione

Sindacati critici: «Manca una visione, il Governo intervenga». Urso: «Tocca agli attori industriali fare l’offerta»

di Gianmario Leone
Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp - Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

17 settembre 2025

Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp

Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

di Stefano Gennari
Azeri fuori dalla gara ex Ilva: Socar punta sulla rete Api - Il partner strategico di Baku Steel è vicino a chiudere l’acquisizione dei 4.500 distributori di carburante Api

16 settembre 2025

Azeri fuori dalla gara ex Ilva: Socar punta sulla rete Api

Il partner strategico di Baku Steel è vicino a chiudere l’acquisizione dei 4.500 distributori di carburante Api

di Gianmario Leone
siderweb on air: attese per Cbam e nuovi strumenti di difesa commerciale - Appuntamento il 24 settembre con Flavio Bregant (Federacciai ed Eurofer) e Stefano Comisi (Armella & Associati)

12 settembre 2025

siderweb on air: attese per Cbam e nuovi strumenti di difesa commerciale

Appuntamento il 24 settembre con Flavio Bregant (Federacciai ed Eurofer) e Stefano Comisi (Armella & Associati)

di Redazione siderweb
I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
Altri video

SPECIALI

31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025

22 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti