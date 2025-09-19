SIDERWEB - La community dell'acciaio

Šefčovič: «Entro metà ottobre nuova misura di protezione Ue»

Il commissario ha annunciato la presentazione della proposta per lo strumento sostitutivo della Salvaguardia

19 settembre 2025

Ue, prolungata l’indagine di salvaguardia sulle ferroleghe - La Commissione avrà altri due mesi per completare l’inchiesta sulle leghe a base di manganese e silicio

19 settembre 2025

Ue, prolungata l’indagine di salvaguardia sulle ferroleghe

La Commissione avrà altri due mesi per completare l’inchiesta sulle leghe a base di manganese e silicio

di Federico Fusca
Assofermet svela i contenuti della lettera inviata a Governo e Ue - Nel testo le proposte per la nuova Salvaguardia e la richiesta di evitare eccessive restrizioni all’import

18 settembre 2025

Assofermet svela i contenuti della lettera inviata a Governo e Ue

Nel testo le proposte per la nuova Salvaguardia e la richiesta di evitare eccessive restrizioni all’import

di Federico Fusca
Assofermet: «Preoccupano possibili effetti delle nuove misure Ue» - «Applicazione a “tenaglia” di Cbam, nuova Salvaguardia e regole d’origine rischia di nuocere ad attività a valle»

15 settembre 2025

Assofermet: «Preoccupano possibili effetti delle nuove misure Ue»

«Applicazione a “tenaglia” di Cbam, nuova Salvaguardia e regole d’origine rischia di nuocere ad attività a valle»

di Federico Fusca
L'Ue risponde ai dazi Usa con contromisure per 26 miliardi - Le tariffe scatteranno in due fasi ad aprile. von der Leyen: «Rimarremo sempre aperti alle trattative»

12 marzo 2025

L'Ue risponde ai dazi Usa con contromisure per 26 miliardi

Le tariffe scatteranno in due fasi ad aprile. von der Leyen: «Rimarremo sempre aperti alle trattative»

di Stefano Gennari
