Germania: la produzione di acciaio continua a calare
Ad agosto output tedesco sia da forno elettrico che da altoforno ai minimi da inizio anno
19 settembre 2025
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
19 settembre 2025
Piani inox: mercato ancora calmo
Qualche segnale positivo dal nord Europa
-
18 settembre 2025
Lingotti: torna la calma dopo alcuni segnali di risveglio
Prezzi in generale rialzo a causa dell’impennata delle ferroleghe, soprattutto di tungsteno e molibdeno
-
17 settembre 2025
I prezzi hanno perso ulteriormente terreno nell'ultima settimana
-
17 settembre 2025
Lamierino magnetico: settembre poco dinamico
Il settore si conferma sui livelli di luglio
-
17 settembre 2025
Ma il Cbam gela il mercato europeo
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025
19 settembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, questa settimana, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, l'offerta da ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento