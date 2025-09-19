siderweb TG: Jindal Steel International punta a thyssenkrupp
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
19 settembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, questa settimana, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, l'offerta da parte di Jindal Steel International per thyssenkrupp Steel Europe e l'indagine della Commissione europea sulle importazioni da coils a freddo originari di cinque Paesi.
Il siderweb TG è offerto da
MERCATI
-
19 settembre 2025
Piani inox: mercato ancora calmo
Qualche segnale positivo dal nord Europa
-
18 settembre 2025
Lingotti: torna la calma dopo alcuni segnali di risveglio
Prezzi in generale rialzo a causa dell’impennata delle ferroleghe, soprattutto di tungsteno e molibdeno
-
17 settembre 2025
I prezzi hanno perso ulteriormente terreno nell'ultima settimana
-
17 settembre 2025
Lamierino magnetico: settembre poco dinamico
Il settore si conferma sui livelli di luglio
-
17 settembre 2025
Ma il Cbam gela il mercato europeo
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025
19 settembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, questa settimana, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, l'offerta da ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento