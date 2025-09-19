SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: Jindal Steel International punta a thyssenkrupp

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

19 settembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, questa settimana, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, l'offerta da parte di Jindal Steel International per thyssenkrupp Steel Europe e l'indagine della Commissione europea sulle importazioni da coils a freddo originari di cinque Paesi. 

S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025

19 settembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, questa settimana, gli ultimi dati sulla produzione italiana di acciaio, l'offerta da ...

