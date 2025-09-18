Feralpi: bilancio 2024 tra crescita produttiva, investimenti e sfide

LONATO DEL GARDA (Bs) – Un 2024 tra produzione in tenuta e lieve riduzione dei ricavi, un 2025 previsto in miglioramento. Sullo sfondo, l'impatto della volatilità dei costi del rottame, i progressi nel piano di decarbonizzazione e il rafforzamento dell’impegno sociale. Questo ed altro nei commenti di Giuseppe Pasini (presidente Feralpi Group), Cesare Pasini (vicepresidente), Giovanni Pasini (consigliere delegato) e Isabella Manfredi (chief sustainability and communications officer).