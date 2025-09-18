SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ucraina e Usa: fondo da 150 milioni per energia e ...

Ucraina e Usa: fondo da 150 milioni per energia e minerali critici

Il nuovo strumento di investimento sosterrà progetti di gas naturale, infrastrutture, energia e risorse strategiche

18 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Continua la crescita della ghisa ucraina - Tra gennaio e agosto, invece, sono calate le produzioni di acciaio grezzo e laminati

9 settembre 2025

Continua la crescita della ghisa ucraina

Tra gennaio e agosto, invece, sono calate le produzioni di acciaio grezzo e laminati

di Federico Fusca
ArcelorMittal Kryvyi Rih, caro energia: «Rischiamo di lasciare l’Ucraina» - Costi record e nuove tariffe aggravano le perdite, con costi stimati in oltre 73 milioni di dollari annui

29 agosto 2025

ArcelorMittal Kryvyi Rih, caro energia: «Rischiamo di lasciare l’Ucraina»

Costi record e nuove tariffe aggravano le perdite, con costi stimati in oltre 73 milioni di dollari annui

di Sarah Falsone
Metinvest investe a Zaporizhstal - L’azienda ucraina ha aumentato il budget per il 2025 dedicato al rinnovamento dell’acciaieria

26 agosto 2025

Metinvest investe a Zaporizhstal

L’azienda ucraina ha aumentato il budget per il 2025 dedicato al rinnovamento dell’acciaieria

di Federico Fusca
Ucraina: in calo l'output di acciaio e laminati nei primi sette mesi - In crescita solo la produzione di ghisa. A luglio, l'acciaio tocca il livello più basso da marzo

8 agosto 2025

Ucraina: in calo l'output di acciaio e laminati nei primi sette mesi

In crescita solo la produzione di ghisa. A luglio, l'acciaio tocca il livello più basso da marzo

di Sarah Falsone
Ferrexpo: tra slancio iniziale e rallentamento forzato - Il primo semestre 2025 segnato dalla sospensione dei rimborsi Iva in Ucraina

6 agosto 2025

Ferrexpo: tra slancio iniziale e rallentamento forzato

Il primo semestre 2025 segnato dalla sospensione dei rimborsi Iva in Ucraina

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica Header siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Continua la crescita della ghisa ucraina - Tra gennaio e agosto, invece, sono calate le produzioni di acciaio grezzo e laminati

9 settembre 2025

Continua la crescita della ghisa ucraina

Tra gennaio e agosto, invece, sono calate le produzioni di acciaio grezzo e laminati

di Federico Fusca
ArcelorMittal Kryvyi Rih, caro energia: «Rischiamo di lasciare l’Ucraina» - Costi record e nuove tariffe aggravano le perdite, con costi stimati in oltre 73 milioni di dollari annui

29 agosto 2025

ArcelorMittal Kryvyi Rih, caro energia: «Rischiamo di lasciare l’Ucraina»

Costi record e nuove tariffe aggravano le perdite, con costi stimati in oltre 73 milioni di dollari annui

di Sarah Falsone
Metinvest investe a Zaporizhstal - L’azienda ucraina ha aumentato il budget per il 2025 dedicato al rinnovamento dell’acciaieria

26 agosto 2025

Metinvest investe a Zaporizhstal

L’azienda ucraina ha aumentato il budget per il 2025 dedicato al rinnovamento dell’acciaieria

di Federico Fusca
Ucraina: in calo l'output di acciaio e laminati nei primi sette mesi - In crescita solo la produzione di ghisa. A luglio, l'acciaio tocca il livello più basso da marzo

8 agosto 2025

Ucraina: in calo l'output di acciaio e laminati nei primi sette mesi

In crescita solo la produzione di ghisa. A luglio, l'acciaio tocca il livello più basso da marzo

di Sarah Falsone
Ferrexpo: tra slancio iniziale e rallentamento forzato - Il primo semestre 2025 segnato dalla sospensione dei rimborsi Iva in Ucraina

6 agosto 2025

Ferrexpo: tra slancio iniziale e rallentamento forzato

Il primo semestre 2025 segnato dalla sospensione dei rimborsi Iva in Ucraina

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025

 I nostri video

15 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti