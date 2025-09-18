SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Hyundai Steel lavora a nuovi pannelli solari in ac...

Hyundai Steel lavora a nuovi pannelli solari in acciaio

Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con il mondo accademico coreano

18 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

L’Australia avvia un’indagine antidumping sui tubolari strutturali - Le origini interessate sono Cina, Corea del Sud, Malysia e Taiwan. Inchiesta per dazi compensativi sul materiale cinese

9 settembre 2025

L’Australia avvia un’indagine antidumping sui tubolari strutturali

Le origini interessate sono Cina, Corea del Sud, Malysia e Taiwan. Inchiesta per dazi compensativi sul materiale cinese

di Sarah Falsone
Corea verso dazi antidumping sulle lamiere cinesi - La KTC propone però di accettare l’impegno di alcuni esportatori cinesi a fissare prezzi minimi

4 settembre 2025

Corea verso dazi antidumping sulle lamiere cinesi

La KTC propone però di accettare l’impegno di alcuni esportatori cinesi a fissare prezzi minimi

di Stefano Gennari
Corea del Sud: pronto un piano di ristrutturazione della siderurgia - La strategia prevede tagli produttivi, rafforzamento degli impianti esistenti e sostegni finanziari

4 settembre 2025

Corea del Sud: pronto un piano di ristrutturazione della siderurgia

La strategia prevede tagli produttivi, rafforzamento degli impianti esistenti e sostegni finanziari

di Federico Fusca
Turchia: import di acciaio in forte aumento a luglio - Nei primi sette mesi del 2025, boom degli arrivi da Russia, Cina, Corea del Sud e Malaysia

29 agosto 2025

Turchia: import di acciaio in forte aumento a luglio

Nei primi sette mesi del 2025, boom degli arrivi da Russia, Cina, Corea del Sud e Malaysia

di Stefano Gennari
Import siderurgico Usa in lieve calo a luglio, ma crescono i finiti - Corea del Sud in testa tra i fornitori. In contrazione il dato riferito ai primi sette mesi dell’anno

29 agosto 2025

Import siderurgico Usa in lieve calo a luglio, ma crescono i finiti

Corea del Sud in testa tra i fornitori. In contrazione il dato riferito ai primi sette mesi dell’anno

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica Header siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

L’Australia avvia un’indagine antidumping sui tubolari strutturali - Le origini interessate sono Cina, Corea del Sud, Malysia e Taiwan. Inchiesta per dazi compensativi sul materiale cinese

9 settembre 2025

L’Australia avvia un’indagine antidumping sui tubolari strutturali

Le origini interessate sono Cina, Corea del Sud, Malysia e Taiwan. Inchiesta per dazi compensativi sul materiale cinese

di Sarah Falsone
Corea verso dazi antidumping sulle lamiere cinesi - La KTC propone però di accettare l’impegno di alcuni esportatori cinesi a fissare prezzi minimi

4 settembre 2025

Corea verso dazi antidumping sulle lamiere cinesi

La KTC propone però di accettare l’impegno di alcuni esportatori cinesi a fissare prezzi minimi

di Stefano Gennari
Corea del Sud: pronto un piano di ristrutturazione della siderurgia - La strategia prevede tagli produttivi, rafforzamento degli impianti esistenti e sostegni finanziari

4 settembre 2025

Corea del Sud: pronto un piano di ristrutturazione della siderurgia

La strategia prevede tagli produttivi, rafforzamento degli impianti esistenti e sostegni finanziari

di Federico Fusca
Turchia: import di acciaio in forte aumento a luglio - Nei primi sette mesi del 2025, boom degli arrivi da Russia, Cina, Corea del Sud e Malaysia

29 agosto 2025

Turchia: import di acciaio in forte aumento a luglio

Nei primi sette mesi del 2025, boom degli arrivi da Russia, Cina, Corea del Sud e Malaysia

di Stefano Gennari
Import siderurgico Usa in lieve calo a luglio, ma crescono i finiti - Corea del Sud in testa tra i fornitori. In contrazione il dato riferito ai primi sette mesi dell’anno

29 agosto 2025

Import siderurgico Usa in lieve calo a luglio, ma crescono i finiti

Corea del Sud in testa tra i fornitori. In contrazione il dato riferito ai primi sette mesi dell’anno

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025

 I nostri video

15 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti