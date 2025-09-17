SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cambio al vertice per Aperam

Cambio al vertice per Aperam

Di Maulo lascia dopo oltre dieci anni alla guida del gruppo. Dal 2026 gli subentra Sudhakar Sivaji

17 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Aperam e Outokumpu: extra lega di settembre - In aumento i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

26 agosto 2025

Aperam e Outokumpu: extra lega di settembre

In aumento i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

di Stefano Gennari
Aperam migliora utile e flussi di cassa nel secondo trimestre - Spedizioni in crescita del 3%. Il Ceo Di Maulo: «Performance resiliente nonostante le sfide»

5 agosto 2025

Aperam migliora utile e flussi di cassa nel secondo trimestre

Spedizioni in crescita del 3%. Il Ceo Di Maulo: «Performance resiliente nonostante le sfide»

di Sarah Falsone
Aperam e Outokumpu: extra lega di agosto - In calo i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

24 luglio 2025

Aperam e Outokumpu: extra lega di agosto

In calo i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

di Stefano Gennari
Aperam, Outokumpu: extra lega di giugno - In calo i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

23 maggio 2025

Aperam, Outokumpu: extra lega di giugno

In calo i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

di Stefano Gennari
Aperam riduce leggermente la perdita nel Q1 - Ricavi stabili, Ebitda in forte crescita. Di Maulo: «Contesto simile a quello del 2020, ma di maggiore durata»

2 maggio 2025

Aperam riduce leggermente la perdita nel Q1

Ricavi stabili, Ebitda in forte crescita. Di Maulo: «Contesto simile a quello del 2020, ma di maggiore durata»

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica Header siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Aperam e Outokumpu: extra lega di settembre - In aumento i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

26 agosto 2025

Aperam e Outokumpu: extra lega di settembre

In aumento i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

di Stefano Gennari
Aperam migliora utile e flussi di cassa nel secondo trimestre - Spedizioni in crescita del 3%. Il Ceo Di Maulo: «Performance resiliente nonostante le sfide»

5 agosto 2025

Aperam migliora utile e flussi di cassa nel secondo trimestre

Spedizioni in crescita del 3%. Il Ceo Di Maulo: «Performance resiliente nonostante le sfide»

di Sarah Falsone
Aperam e Outokumpu: extra lega di agosto - In calo i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

24 luglio 2025

Aperam e Outokumpu: extra lega di agosto

In calo i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

di Stefano Gennari
Aperam, Outokumpu: extra lega di giugno - In calo i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

23 maggio 2025

Aperam, Outokumpu: extra lega di giugno

In calo i supplementi per ASTM 304, 316, 409 e 430

di Stefano Gennari
Aperam riduce leggermente la perdita nel Q1 - Ricavi stabili, Ebitda in forte crescita. Di Maulo: «Contesto simile a quello del 2020, ma di maggiore durata»

2 maggio 2025

Aperam riduce leggermente la perdita nel Q1

Ricavi stabili, Ebitda in forte crescita. Di Maulo: «Contesto simile a quello del 2020, ma di maggiore durata»

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025

 I nostri video

15 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti