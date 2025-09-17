SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. India: crescono le preoccupazioni per il Cbam euro...

India: crescono le preoccupazioni per il Cbam europeo

Nel Subcontinente si teme maggiormente una limitazione all’import dell’Ue rispetto ai dazi statunitensi

17 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Tubi senza saldatura: domanda e prezzi stabili - Pesa l’incognita Cbam e la situazione geopolitica Tubi senza saldatura: domanda e prezzi stabili - Pesa l’incognita Cbam e la situazione geopolitica

16 settembre 2025

Tubi senza saldatura: domanda e prezzi stabili

Pesa l’incognita Cbam e la situazione geopolitica

di Sarah Falsone
Tubi saldati: mercato altalenante - Offerta limitata per alcuni spessori e incognite sull’impatto del Cbam su costi e approvvigionamenti Tubi saldati: mercato altalenante - Offerta limitata per alcuni spessori e incognite sull’impatto del Cbam su costi e approvvigionamenti

16 settembre 2025

Tubi saldati: mercato altalenante

Offerta limitata per alcuni spessori e incognite sull’impatto del Cbam su costi e approvvigionamenti

di Sarah Falsone
Assofermet: «Preoccupano possibili effetti delle nuove misure Ue» - «Applicazione a “tenaglia” di Cbam, nuova Salvaguardia e regole d’origine rischia di nuocere ad attività a valle»

15 settembre 2025

Assofermet: «Preoccupano possibili effetti delle nuove misure Ue»

«Applicazione a “tenaglia” di Cbam, nuova Salvaguardia e regole d’origine rischia di nuocere ad attività a valle»

di Federico Fusca
siderweb on air: attese per Cbam e nuovi strumenti di difesa commerciale - Appuntamento il 24 settembre con Flavio Bregant (Federacciai ed Eurofer) e Stefano Comisi (Armella & Associati)

12 settembre 2025

siderweb on air: attese per Cbam e nuovi strumenti di difesa commerciale

Appuntamento il 24 settembre con Flavio Bregant (Federacciai ed Eurofer) e Stefano Comisi (Armella & Associati)

di Redazione siderweb
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica Header siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tubi senza saldatura: domanda e prezzi stabili - Pesa l’incognita Cbam e la situazione geopolitica Tubi senza saldatura: domanda e prezzi stabili - Pesa l’incognita Cbam e la situazione geopolitica

16 settembre 2025

Tubi senza saldatura: domanda e prezzi stabili

Pesa l’incognita Cbam e la situazione geopolitica

di Sarah Falsone
Tubi saldati: mercato altalenante - Offerta limitata per alcuni spessori e incognite sull’impatto del Cbam su costi e approvvigionamenti Tubi saldati: mercato altalenante - Offerta limitata per alcuni spessori e incognite sull’impatto del Cbam su costi e approvvigionamenti

16 settembre 2025

Tubi saldati: mercato altalenante

Offerta limitata per alcuni spessori e incognite sull’impatto del Cbam su costi e approvvigionamenti

di Sarah Falsone
Assofermet: «Preoccupano possibili effetti delle nuove misure Ue» - «Applicazione a “tenaglia” di Cbam, nuova Salvaguardia e regole d’origine rischia di nuocere ad attività a valle»

15 settembre 2025

Assofermet: «Preoccupano possibili effetti delle nuove misure Ue»

«Applicazione a “tenaglia” di Cbam, nuova Salvaguardia e regole d’origine rischia di nuocere ad attività a valle»

di Federico Fusca
siderweb on air: attese per Cbam e nuovi strumenti di difesa commerciale - Appuntamento il 24 settembre con Flavio Bregant (Federacciai ed Eurofer) e Stefano Comisi (Armella & Associati)

12 settembre 2025

siderweb on air: attese per Cbam e nuovi strumenti di difesa commerciale

Appuntamento il 24 settembre con Flavio Bregant (Federacciai ed Eurofer) e Stefano Comisi (Armella & Associati)

di Redazione siderweb
India: crescono le preoccupazioni per il Cbam europeo - Nel Subcontinente si teme maggiormente una limitazione all’import dell’Ue rispetto ai dazi statunitensi

17 settembre 2025

India: crescono le preoccupazioni per il Cbam europeo

Nel Subcontinente si teme maggiormente una limitazione all’import dell’Ue rispetto ai dazi statunitensi

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025

 I nostri video

15 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti