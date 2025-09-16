SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. È online Steel Trends di settembre

È online Steel Trends di settembre

Nuovo numero del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda ex Ilva

16 settembre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

Dopo la pausa di agosto, torna Steel Trends, il report mensile di siderweb disponibile nella sezione My Market & Trends. Uno strumento pensato per offrire una panoramica chiara e approfondita sul mercato siderurgico internazionale.

In questo numero:

  • l’analisi sull’andamento dei prezzi delle principali materie prime (minerale di ferro e rottame ferroso) e degli acciai al carbonio;
  • un approfondimento sugli ultimi sviluppi della complessa vicenda ex Ilva, con particolare attenzione alla proroga per la presentazione delle offerte vincolanti e al ritiro di Baku Steel Company;
  • una selezione di link alle principali notizie delle ultime settimane, per offrire un ulteriore strumento utile per restare aggiornati.
S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica Header siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

È online Steel Trends di settembre - Nuovo numero del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda ex Ilva

16 settembre 2025

È online Steel Trends di settembre

Nuovo numero del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda ex Ilva

di Stefano Gennari
È online Steel Trends di maggio - Debutta la nuova sezione AI Steel Trends, in collaborazione con Regesta Group

16 maggio 2025

È online Steel Trends di maggio

Debutta la nuova sezione AI Steel Trends, in collaborazione con Regesta Group

di Stefano Gennari
Ora disponibile Steel Trends di aprile - In questa edizione, la Salvaguardia aggiornata e i dazi antidumping provvisori sulle importazioni di coils a caldo

16 aprile 2025

Ora disponibile Steel Trends di aprile

In questa edizione, la Salvaguardia aggiornata e i dazi antidumping provvisori sulle importazioni di coils a caldo

di Stefano Gennari
È online Steel Trends di luglio - Nuova edizione del report mensile di siderweb, con focus sulle proposte per il post-Salvaguardia

15 luglio 2025

È online Steel Trends di luglio

Nuova edizione del report mensile di siderweb, con focus sulle proposte per il post-Salvaguardia

di Stefano Gennari
Baku Steel investe in Azerbaigian - L’azienda ha completato uno dei progetti di decarbonizzazione del proprio sito azero

22 maggio 2025

Baku Steel investe in Azerbaigian

L’azienda ha completato uno dei progetti di decarbonizzazione del proprio sito azero

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025

 I nostri video

15 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti