È online Steel Trends di settembre
Nuovo numero del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda ex Ilva
16 settembre 2025
Dopo la pausa di agosto, torna Steel Trends, il report mensile di siderweb disponibile nella sezione My Market & Trends. Uno strumento pensato per offrire una panoramica chiara e approfondita sul mercato siderurgico internazionale.
In questo numero:
- l’analisi sull’andamento dei prezzi delle principali materie prime (minerale di ferro e rottame ferroso) e degli acciai al carbonio;
- un approfondimento sugli ultimi sviluppi della complessa vicenda ex Ilva, con particolare attenzione alla proroga per la presentazione delle offerte vincolanti e al ritiro di Baku Steel Company;
- una selezione di link alle principali notizie delle ultime settimane, per offrire un ulteriore strumento utile per restare aggiornati.
MERCATI
-
16 settembre 2025
Tubi saldati: mercato altalenante
Offerta limitata per alcuni spessori e incognite sull’impatto del Cbam su costi e approvvigionamenti
-
15 settembre 2025
Coils: prezzi stabili, domanda debole
Mercato fermo, tra scorte elevate e incertezze regolatorie
-
15 settembre 2025
Billette: mercato fermo, domanda a valle debole
Gli operatori parlano di attività ridotta, in attesa di segnali a ottobre
-
12 settembre 2025
Ghisa: prezzi in discesa, scarseggiano gli acquisti
Pesano la scarsa richiesta a valle e le incertezze legate ai dazi Usa
-
12 settembre 2025
Prezzi influenzati da scorte buone e richiesta debole
