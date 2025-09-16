SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Anima: «Fiducia in calo nel secondo semestre»

Anima: «Fiducia in calo nel secondo semestre»

Le aziende dell’industria meccanica prevedono contrazioni per fatturato ed export e margini in sofferenza

16 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

La produzione metalmeccanica italiana si conferma in calo - Federmeccanica: il primo semestre dell’anno si chiude con un'output in contrazione del 4,3%

11 settembre 2025

La produzione metalmeccanica italiana si conferma in calo

Federmeccanica: il primo semestre dell’anno si chiude con un'output in contrazione del 4,3%

di Federico Fusca
A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl - Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

27 agosto 2025

A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl

Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

di Stefano Gennari
Federmeccanica/Assistal: dazi Usa colpo durissimo alla metalmeccanica - Export a rischio in un settore già alle prese con le sfide della transizione ecologica e tecnologica

15 luglio 2025

Federmeccanica/Assistal: dazi Usa colpo durissimo alla metalmeccanica

Export a rischio in un settore già alle prese con le sfide della transizione ecologica e tecnologica

di Stefano Gennari
Silvano Simone Bettini è il nuovo presidente di Federmeccanica - Annunciata anche la squadra dei vicepresidenti e un nuovo modello per rafforzare il legame con i territori

10 luglio 2025

Silvano Simone Bettini è il nuovo presidente di Federmeccanica

Annunciata anche la squadra dei vicepresidenti e un nuovo modello per rafforzare il legame con i territori

di Sarah Falsone
Export Days Anima: tre tappe tra Piemonte, Lombardia e Veneto - Via agli incontri promossi da Anima Confindustria per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese della meccanica

24 giugno 2025

Export Days Anima: tre tappe tra Piemonte, Lombardia e Veneto

Via agli incontri promossi da Anima Confindustria per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese della meccanica

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica Header siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

La produzione metalmeccanica italiana si conferma in calo - Federmeccanica: il primo semestre dell’anno si chiude con un'output in contrazione del 4,3%

11 settembre 2025

La produzione metalmeccanica italiana si conferma in calo

Federmeccanica: il primo semestre dell’anno si chiude con un'output in contrazione del 4,3%

di Federico Fusca
A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl - Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

27 agosto 2025

A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl

Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

di Stefano Gennari
Federmeccanica/Assistal: dazi Usa colpo durissimo alla metalmeccanica - Export a rischio in un settore già alle prese con le sfide della transizione ecologica e tecnologica

15 luglio 2025

Federmeccanica/Assistal: dazi Usa colpo durissimo alla metalmeccanica

Export a rischio in un settore già alle prese con le sfide della transizione ecologica e tecnologica

di Stefano Gennari
Silvano Simone Bettini è il nuovo presidente di Federmeccanica - Annunciata anche la squadra dei vicepresidenti e un nuovo modello per rafforzare il legame con i territori

10 luglio 2025

Silvano Simone Bettini è il nuovo presidente di Federmeccanica

Annunciata anche la squadra dei vicepresidenti e un nuovo modello per rafforzare il legame con i territori

di Sarah Falsone
Export Days Anima: tre tappe tra Piemonte, Lombardia e Veneto - Via agli incontri promossi da Anima Confindustria per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese della meccanica

24 giugno 2025

Export Days Anima: tre tappe tra Piemonte, Lombardia e Veneto

Via agli incontri promossi da Anima Confindustria per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese della meccanica

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025

 I nostri video

15 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti