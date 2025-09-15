Pipex Italia: partenership esclusiva con Sarl Fluidex in Algeria

Translated by Deepl

Pipex Italia compie un passo importante nella propria strategia di internazionalizzazione con la firma di un accordo in Algeria. L'azienda italiana, attiva nella distribuzione di tubi in acciaio, ha infatti annunciato la firma di una partnership esclusiva con Sarl Fluidex, realtà algerina già partner commerciale di lungo corso, che diventa ora distributore ufficiale dei prodotti Pipex Italia e Zeleziarne Podbrezová sul mercato locale.

L'intesa punta a unire competenze e risorse per offrire al mercato nordafricano non solo forniture di tubi, ma anche consulenza tecnica, supporto industriale e un servizio logistico strutturato.

Per garantire efficienza e prossimità, Pipex Italia dispone di un ufficio commerciale locale, un magazzino dedicato e un workshop attrezzato, asset che consentiranno di assistere rapidamente i clienti algerini con soluzioni su misura.

«Questa partnership rappresenta molto più di un accordo commerciale – ha dichiarato Luigi Cuzzolin, amministratore delegato di Pipex Italia –. È la naturale evoluzione di un rapporto costruito nel tempo su fiducia e obiettivi condivisi. Insieme a Fluidex, vogliamo portare sul mercato algerino non solo prodotti di alta qualità, ma un vero approccio consulenziale e industriale. Offriamo competenza consolidata in settori chiave come oil & gas, energia, meccanica, costruzioni e infrastrutture. Guardiamo con ambizione anche al futuro sviluppo nei Paesi dell’Africa, dove siamo pronti a crescere in modo strutturato e sostenibile».

Soddisfazione è stata espressa anche dal partner algerino. «Siamo orgogliosi di rappresentare in esclusiva Pipex Italia e Zeleziarne Podbrezová in Algeria – ha commentato Chabane Hamdad, Ceo di Sarl Fluidex –. Questa partnership ci consente di offrire al mercato soluzioni complete, con un servizio locale efficiente e un know-how europeo di altissimo livello. È un passo importante per l'industria algerina e un’opportunità per costruire un ponte solido e concreto tra l'Europa e l'Africa».