SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. thyssenkrupp Materials Services, nuovo Ceo per la ...

thyssenkrupp Materials Services, nuovo Ceo per la Bu Distribution & Trading

Dal 1° dicembre Carl Brockmeyer subentrerà a Detlef Schotten, che lascerà l’azienda nel marzo 2026

15 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

thyssenkrupp Steel contro le importazioni di semilavorati russi - Il Ceo Grimm: «Grottesco che l’Ue le consenta». La WV Stahl: «Un’eccezione del tutto incomprensibile»

10 settembre 2025

thyssenkrupp Steel contro le importazioni di semilavorati russi

Il Ceo Grimm: «Grottesco che l’Ue le consenta». La WV Stahl: «Un’eccezione del tutto incomprensibile»

di Sarah Falsone
thyssenkrupp Steel Eu: lavoratori approvano piano di ristrutturazione - Gli iscritti al sindacato IG Metall hanno dato il consenso al programma di rilancio e al nuovo contratto collettivo

5 settembre 2025

thyssenkrupp Steel Eu: lavoratori approvano piano di ristrutturazione

Gli iscritti al sindacato IG Metall hanno dato il consenso al programma di rilancio e al nuovo contratto collettivo

di Federico Fusca
thyssenkrupp Steel chiede maggiore protezione per l’acciaio Ue - «Chiudere le frontiere alle importazioni di prodotti a basso costo da Paesi terzi»

2 settembre 2025

thyssenkrupp Steel chiede maggiore protezione per l’acciaio Ue

«Chiudere le frontiere alle importazioni di prodotti a basso costo da Paesi terzi»

di Federico Fusca
PGS affida a thyssenkrupp nucera la fornitura di elettrolizzatori - Il progetto Mid-West Green Iron in Australia punta a produrre fino a 7 milioni di ton di pellet di ferro verde l'anno

2 settembre 2025

PGS affida a thyssenkrupp nucera la fornitura di elettrolizzatori

Il progetto Mid-West Green Iron in Australia punta a produrre fino a 7 milioni di ton di pellet di ferro verde l'anno

di Sarah Falsone
thyssenkrupp taglia le stime: pesano dazi Usa e crisi della siderurgia Ue - Dennis Grimm: «Senza difese contro l’import a basso costo, rischi catastrofici per l’industria europea»

25 agosto 2025

thyssenkrupp taglia le stime: pesano dazi Usa e crisi della siderurgia Ue

Dennis Grimm: «Senza difese contro l’import a basso costo, rischi catastrofici per l’industria europea»

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica Header siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

thyssenkrupp Steel contro le importazioni di semilavorati russi - Il Ceo Grimm: «Grottesco che l’Ue le consenta». La WV Stahl: «Un’eccezione del tutto incomprensibile»

10 settembre 2025

thyssenkrupp Steel contro le importazioni di semilavorati russi

Il Ceo Grimm: «Grottesco che l’Ue le consenta». La WV Stahl: «Un’eccezione del tutto incomprensibile»

di Sarah Falsone
thyssenkrupp Steel Eu: lavoratori approvano piano di ristrutturazione - Gli iscritti al sindacato IG Metall hanno dato il consenso al programma di rilancio e al nuovo contratto collettivo

5 settembre 2025

thyssenkrupp Steel Eu: lavoratori approvano piano di ristrutturazione

Gli iscritti al sindacato IG Metall hanno dato il consenso al programma di rilancio e al nuovo contratto collettivo

di Federico Fusca
thyssenkrupp Steel chiede maggiore protezione per l’acciaio Ue - «Chiudere le frontiere alle importazioni di prodotti a basso costo da Paesi terzi»

2 settembre 2025

thyssenkrupp Steel chiede maggiore protezione per l’acciaio Ue

«Chiudere le frontiere alle importazioni di prodotti a basso costo da Paesi terzi»

di Federico Fusca
PGS affida a thyssenkrupp nucera la fornitura di elettrolizzatori - Il progetto Mid-West Green Iron in Australia punta a produrre fino a 7 milioni di ton di pellet di ferro verde l'anno

2 settembre 2025

PGS affida a thyssenkrupp nucera la fornitura di elettrolizzatori

Il progetto Mid-West Green Iron in Australia punta a produrre fino a 7 milioni di ton di pellet di ferro verde l'anno

di Sarah Falsone
thyssenkrupp taglia le stime: pesano dazi Usa e crisi della siderurgia Ue - Dennis Grimm: «Senza difese contro l’import a basso costo, rischi catastrofici per l’industria europea»

25 agosto 2025

thyssenkrupp taglia le stime: pesano dazi Usa e crisi della siderurgia Ue

Dennis Grimm: «Senza difese contro l’import a basso costo, rischi catastrofici per l’industria europea»

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025

 I nostri video

15 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti