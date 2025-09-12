SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb on air: attese per Cbam e nuovi strumenti di difesa commerciale

Appuntamento il 24 settembre con Flavio Bregant (Federacciai ed Eurofer) e Stefano Comisi (Armella & Associati)

12 settembre 2025

Per il 1° gennaio 2026 è in programma l’entrata in vigore a livello fiscale del nuovo Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam), mentre a metà del prossimo anno scadrà il sistema di Salvaguardia attualmente in vigore in Europa sulle importazioni di acciaio. Crescono, pertanto, le richieste provenienti dal comparto siderurgico affinché l’Unione affronti la necessità di mantenere attiva una struttura di difesa commerciale, anche a fronte delle incognite derivanti dall’innalzamento delle barriere da parte degli Stati Uniti.

Il 2026 appare dunque come un anno di svolta, destinato a ridefinire i parametri del commercio di acciaio in Europa.

Di questo parleremo nel prossimo appuntamento di “siderweb on air”, il nostro evento in live streaming incentrato sull’interazione tra il pubblico collegato e lo studio siderweb.

Nella diretta di mercoledi 24 settembre, dalle ore 11:30 alle 12:30 su Zoom e LinkedIn, avremo con noi Flavio Bregant (direttore generale di Federacciai e membro del board di Eurofer), e Stefano Comisi (partner presso lo studio Armella & Associati).

Puoi inviare le tue domande già da ora a redazione@siderweb.com

R. S.   
 R. S.


