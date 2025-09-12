SIDERWEB - La community dell'acciaio

Vallourec si aggiudica una maxi fornitura per Petrobras

La commessa relativa a conduttore Octg potrà generare ricavi fino a 1 miliardo di dollari

12 settembre 2025

Vallourec completa la cessione di Serimax per 79 milioni di euro - L’operazione rientra nel piano strategico New Vallourec per focalizzare il gruppo sulle soluzioni tubolari premium

29 luglio 2025

Vallourec completa la cessione di Serimax per 79 milioni di euro

L’operazione rientra nel piano strategico New Vallourec per focalizzare il gruppo sulle soluzioni tubolari premium

di Sarah Falsone
Vallourec: primo semestre in rallentamento - Outlook positivo per la seconda metà dell’anno. Previsto un Ebitda tra 195 e 225 milioni di euro nel terzo trimestre

25 luglio 2025

Vallourec: primo semestre in rallentamento

Outlook positivo per la seconda metà dell’anno. Previsto un Ebitda tra 195 e 225 milioni di euro nel terzo trimestre

di Sarah Falsone
Vallourec cede il sito di Déville-lès-Rouen a Vinci Immobilier - L’area diventerà un nuovo polo per lo sviluppo economico e ambientale

23 luglio 2025

Vallourec cede il sito di Déville-lès-Rouen a Vinci Immobilier

L’area diventerà un nuovo polo per lo sviluppo economico e ambientale

di Sarah Falsone
Octg, Vallourec si aggiudica due contratti in Iraq - Il gruppo francese fornirà tubazioni premium per progetti di perforazione con un valore potenziale di oltre 130 milioni

9 luglio 2025

Octg, Vallourec si aggiudica due contratti in Iraq

Il gruppo francese fornirà tubazioni premium per progetti di perforazione con un valore potenziale di oltre 130 milioni

di Sarah Falsone
