SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Pasini

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Pasini

La terza puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

11 settembre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group, è il protagonista della nuova puntata di "L’altro volto dell’acciaio", il video-podcast a cura di siderweb - La community dell’acciaio che mette al centro gli imprenditori e i loro vissuti, sogni e ambizioni. A cura della responsabile Relazioni esterne di siderweb, Francesca Morandi, il format offre uno sguardo inedito su alcune delle figure di primo piano della siderurgia italiana, raccontandone il lato più autentico e umano.

Con Pasini il racconto ripercorre le tappe fondamentali della storia di Feralpi: dalle origini in Valsabbia all'arrivo a Lonato, fino all’espansione in Germania con l’impianto di Riesa. Ma anche i valori che hanno guidato una famiglia diventata impresa, il senso di comunità che lo ha portato a ricoprire ruoli di rilievo in Federacciai e Confindustria e le passioni personali per la montagna e lo sport. Proprio da quest’ultima nascerà, nell’estate 2025, l’Union Brescia, squadra di cui Pasini è presidente.

Di questo ed altro, Giuseppe Pasini ha raccontato – ma soprattutto si è raccontato – in questa terza puntata del video-podcast di siderweb.
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Nasce Union Brescia, il nuovo club della città - Il progetto è guidato da Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group: «Sarà il club dei bresciani»

18 luglio 2025

Nasce Union Brescia, il nuovo club della città

Il progetto è guidato da Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group: «Sarà il club dei bresciani»

di Sarah Falsone
L'altro volto dell'acciaio: Lucia Morselli - La seconda puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli operatori

18 giugno 2025

L'altro volto dell'acciaio: Lucia Morselli

La seconda puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli operatori

di Redazione siderweb
Feralpi Stahl inaugura il laminatoio a zero emissioni Scope 1 - Via alla produzione di acciaio verde in Germania. Pasini: «Crediamo fermamente nel potenziale di crescita del Paese»

15 maggio 2025

Feralpi Stahl inaugura il laminatoio a zero emissioni Scope 1

Via alla produzione di acciaio verde in Germania. Pasini: «Crediamo fermamente nel potenziale di crescita del Paese»

di Stefano Gennari
L'altro volto dell'acciaio: Barbara Beltrame - La prima puntata del nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

29 aprile 2025

L'altro volto dell'acciaio: Barbara Beltrame

La prima puntata del nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

di Redazione siderweb
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR Header Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025 Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Nasce Union Brescia, il nuovo club della città - Il progetto è guidato da Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group: «Sarà il club dei bresciani»

18 luglio 2025

Nasce Union Brescia, il nuovo club della città

Il progetto è guidato da Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group: «Sarà il club dei bresciani»

di Sarah Falsone
L'altro volto dell'acciaio: Lucia Morselli - La seconda puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli operatori

18 giugno 2025

L'altro volto dell'acciaio: Lucia Morselli

La seconda puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli operatori

di Redazione siderweb
Feralpi Stahl inaugura il laminatoio a zero emissioni Scope 1 - Via alla produzione di acciaio verde in Germania. Pasini: «Crediamo fermamente nel potenziale di crescita del Paese»

15 maggio 2025

Feralpi Stahl inaugura il laminatoio a zero emissioni Scope 1

Via alla produzione di acciaio verde in Germania. Pasini: «Crediamo fermamente nel potenziale di crescita del Paese»

di Stefano Gennari
L'altro volto dell'acciaio: Barbara Beltrame - La prima puntata del nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

29 aprile 2025

L'altro volto dell'acciaio: Barbara Beltrame

La prima puntata del nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

di Redazione siderweb
L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Pasini - La terza puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

11 settembre 2025

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Pasini

La terza puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR

 I nostri video

9 settembre 2025

Nonostante un mercato ancora poco brillante e nonostante il raffreddamento del settore delle ristrutturazioni di edifici residenziali, ...

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol