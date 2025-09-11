L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Pasini

Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group, è il protagonista della nuova puntata di "L’altro volto dell’acciaio", il video-podcast a cura di siderweb - La community dell’acciaio che mette al centro gli imprenditori e i loro vissuti, sogni e ambizioni. A cura della responsabile Relazioni esterne di siderweb, Francesca Morandi, il format offre uno sguardo inedito su alcune delle figure di primo piano della siderurgia italiana, raccontandone il lato più autentico e umano.

Con Pasini il racconto ripercorre le tappe fondamentali della storia di Feralpi: dalle origini in Valsabbia all'arrivo a Lonato, fino all’espansione in Germania con l’impianto di Riesa. Ma anche i valori che hanno guidato una famiglia diventata impresa, il senso di comunità che lo ha portato a ricoprire ruoli di rilievo in Federacciai e Confindustria e le passioni personali per la montagna e lo sport. Proprio da quest’ultima nascerà, nell’estate 2025, l’Union Brescia, squadra di cui Pasini è presidente.

Di questo ed altro, Giuseppe Pasini ha raccontato – ma soprattutto si è raccontato – in questa terza puntata del video-podcast di siderweb.