  Cbam: semplificazione approvata in via definitiva

Cbam: semplificazione approvata in via definitiva

Il Parlamento Ue ha dato il secondo ok alle modifiche contenute nel pacchetto “Omnibus I”

11 settembre 2025

La Norvegia spinge per ampliare il Cbam ai prodotti a valle - Il ministro Eriksen: «Fondamentale evitare l’elusione del Meccanismo per mantenere la competitività delle industrie»

10 settembre 2025

La Norvegia spinge per ampliare il Cbam ai prodotti a valle

Il ministro Eriksen: «Fondamentale evitare l’elusione del Meccanismo per mantenere la competitività delle industrie»

di Sarah Falsone
Inox, «il Cbam rischia di provocare uno shock dei costi per chi importa» - Intervista a Markus Moll in vista della SMR International Stainless & Special Steel Conference di Istanbul

9 settembre 2025

Inox, «il Cbam rischia di provocare uno shock dei costi per chi importa»

Intervista a Markus Moll in vista della SMR International Stainless & Special Steel Conference di Istanbul

di Stefano Gennari
Coils europei: domanda ancora bloccata - Prezzi sostenuti per lo più da dazi, quote e avvicinarsi del Cbam Coils europei: domanda ancora bloccata - Prezzi sostenuti per lo più da dazi, quote e avvicinarsi del Cbam

8 settembre 2025

Coils europei: domanda ancora bloccata

Prezzi sostenuti per lo più da dazi, quote e avvicinarsi del Cbam

di Stefano Gennari
Cbam, l'Ue studia misure anti-elusione - Bruxelles teme che il meccanismo possa essere aggirato, senza rendere più ecologica la produzione dei Paesi terzi

3 settembre 2025

Cbam, l'Ue studia misure anti-elusione

Bruxelles teme che il meccanismo possa essere aggirato, senza rendere più ecologica la produzione dei Paesi terzi

di Sarah Falsone
ESMC chiede estensione del Cbam ai prodotti a valle - Il Made in Ue perderebbe competitività rispetto alla Cina senza l’inclusione di moduli e pannelli solari

3 settembre 2025

ESMC chiede estensione del Cbam ai prodotti a valle

Il Made in Ue perderebbe competitività rispetto alla Cina senza l’inclusione di moduli e pannelli solari

di Sarah Falsone
