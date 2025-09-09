SIDERWEB - La community dell'acciaio

Germania: i costi dell’idrogeno verde rallentano la decarbonizzazione

Un’inchiesta del Financial Times mette in luce le difficoltà tedesche nello sviluppo dei progetti green

9 settembre 2025

SHS sigla un contratto decennale con Verso Energy - Previste almeno 6.000 tonnellate di idrogeno l’anno. Il produttore punta a ridurre del 55% le emissioni verso il 2030

8 settembre 2025

SHS sigla un contratto decennale con Verso Energy

Previste almeno 6.000 tonnellate di idrogeno l’anno. Il produttore punta a ridurre del 55% le emissioni verso il 2030

di Sarah Falsone
Swiss Steel ha avviato i test per l’utilizzo dell’idrogeno - Il gruppo ha annunciato risultati incoraggianti e di voler proseguire nel progetto per sostituire il gas naturale

26 agosto 2025

Swiss Steel ha avviato i test per l’utilizzo dell’idrogeno

Il gruppo ha annunciato risultati incoraggianti e di voler proseguire nel progetto per sostituire il gas naturale

di Federico Fusca
voestalpine e ÖBB segnano una svolta verde nella mobilità ferroviaria - Consegnata e installata a Linz la prima rotaia a zero emissioni prodotta grazie all’idrogeno verde

31 luglio 2025

voestalpine e ÖBB segnano una svolta verde nella mobilità ferroviaria

Consegnata e installata a Linz la prima rotaia a zero emissioni prodotta grazie all’idrogeno verde

di Sarah Falsone
Acciaio verde, HBIS firma con cliente italiano la prima grande commessa - L'accordo riguarda la fornitura di oltre 10mila tonnellate di acciaio prodotto con processi basati sull'idrogeno

22 luglio 2025

Acciaio verde, HBIS firma con cliente italiano la prima grande commessa

L'accordo riguarda la fornitura di oltre 10mila tonnellate di acciaio prodotto con processi basati sull'idrogeno

di Stefano Gennari
voestalpine e Verbund ampliano l’impianto pilota H2Future - Espansione da 16,4 milioni di euro a Linz per includere stoccaggio, purificazione e compressione dell’idrogeno

8 luglio 2025

voestalpine e Verbund ampliano l’impianto pilota H2Future

Espansione da 16,4 milioni di euro a Linz per includere stoccaggio, purificazione e compressione dell’idrogeno

di Sarah Falsone
Acciaio Sostenibile - Scopri l'anima "green" della siderurgia attraverso notizie e report dedicati a transizione verde e decarbonizzazione

22 giugno 2023

Acciaio Sostenibile

Scopri l'anima "green" della siderurgia attraverso notizie e report dedicati a transizione verde e decarbonizzazione

di Redazione siderweb
