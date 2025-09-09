SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. JSW Steel potenzia la produzione con il secondo im...

JSW Steel potenzia la produzione con il secondo impianto RH-TOP a Dolvi

La nuova unità di SMS group raddoppia la capacità e consente la produzione di acciai magnetici

9 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR Header Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025 Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

JSW Steel potenzia la produzione con il secondo impianto RH-TOP a Dolvi - La nuova unità di SMS group raddoppia la capacità e consente la produzione di acciai magnetici

9 settembre 2025

JSW Steel potenzia la produzione con il secondo impianto RH-TOP a Dolvi

La nuova unità di SMS group raddoppia la capacità e consente la produzione di acciai magnetici

di Sarah Falsone
SMS group fornirà a JSW Steel un convertitore Bof - L'impianto di Dolvi punta ad aumentare la capacità annuale di acciaio di 3,7 milioni di tonnellate

5 febbraio 2025

SMS group fornirà a JSW Steel un convertitore Bof

L'impianto di Dolvi punta ad aumentare la capacità annuale di acciaio di 3,7 milioni di tonnellate

di Stefano Gennari
JSW Steel: produzione in ripresa a novembre - Crescita dei volumi in India, mentre cala l'output della controllata Usa

10 dicembre 2024

JSW Steel: produzione in ripresa a novembre

Crescita dei volumi in India, mentre cala l'output della controllata Usa

di Stefano Gennari
Piombino, raggiunta l'intesa tra Metinvest e JSW Steel Italy - Urso: «Una svolta storica per Piombino dopo oltre dieci anni di cassa integrazione e un impegno mantenuto»

31 ottobre 2024

Piombino, raggiunta l'intesa tra Metinvest e JSW Steel Italy

Urso: «Una svolta storica per Piombino dopo oltre dieci anni di cassa integrazione e un impegno mantenuto»

di Giorgio Pasquinucci
Jsw Steel Italy Piombino: 2023/24 positivo - In netto aumento il fatturato e l’utile

10 marzo 2025

Jsw Steel Italy Piombino: 2023/24 positivo

In netto aumento il fatturato e l’utile

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR

 I nostri video

9 settembre 2025

Nonostante un mercato ancora poco brillante e nonostante il raffreddamento del settore delle ristrutturazioni di edifici residenziali, ...

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol