Laminati mercantili: mercato poco brillante ma non fermo

Translated by Deepl

Il 2025 per il mercato siderurgico si sta rivelando un altro anno di transizione. Questa la frase con la quale si potrebbe riassumere l’intervento del direttore commerciale di AFV Beltrame Group, Enrico Fornelli, durante il webinar MERCATO & DINTORNI di questa mattina, dal titolo"Acciai lunghi al carbonio tra mercato e Pnrr".

Una fase di cambiamento che, secondo Fornelli, riguarda tutti i prodotti siderurgici in generale, sia piani che lunghi. Per quanto riguarda questi ultimi, grazie ai progetti finanziati dal Pnrr, «le travi hanno performato in modo significativo, ma è stato il tondo per cemento armato a brillare in termini di volumi e, anche se in misura minore, in termini di ricavi. In questo senso, l’apertura dei grandi cantieri, soprattutto ferroviari, e l’avvio di importanti opere pubbliche stanno dando linfa al comparto e ne stanno aumentando il consumo in Italia». I laminati mercantili, invece, «hanno usufruito meno di questa misura e gli ordini sono arrivati soprattutto dalle carpenterie. Tuttavia, per AFV Beltrame Group il principale cliente è il commercio, anche se in questo comparto spesso è bypassato nelle grandi opere. Pertanto, il segmento in questi otto mesi ha visto una domanda più tranquilla, seppur con brevi momenti di ripresa, e pertanto navighiamo a vista. Tuttavia, anche se non brillante, il mercato dei laminati mercantili non è fermo», ha sottolineato Fornelli.

In questo contesto, il direttore commerciale di AFV Beltrame Group ha sottolineato che a livello di prezzo i produttori di laminati mercantili, «seppur chiedendo aumenti nell’ordine di 30 euro la tonnellata», sono riusciti ad ottenere «un +20 €/t».