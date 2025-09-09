SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Stati Uniti: output siderurgico ancora in crescita

Stati Uniti: output siderurgico ancora in crescita

Risultati positivi in tutti i confronti

9 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Coils Usa: prezzi in cerca di un pavimento - Nonostante l’ottimismo espresso da Nucor, il mercato scivola. Rottame atteso stabile o in ribasso

4 settembre 2025

Coils Usa: prezzi in cerca di un pavimento

Nonostante l’ottimismo espresso da Nucor, il mercato scivola. Rottame atteso stabile o in ribasso

di Stefano Gennari
Acciaio Usa: prosegue la crescita produttiva - Output settimanale in rialzo del 2,5% annuo e cumulato dell’1,4%

3 settembre 2025

Acciaio Usa: prosegue la crescita produttiva

Output settimanale in rialzo del 2,5% annuo e cumulato dell’1,4%

di Federico Fusca
Usa, dichiarati «illegali» i dazi imposti da Trump - La Corte d’Appello ha stabilito che le misure sono un eccesso rispetto ai poteri d’emergenza costituzionali

1 settembre 2025

Usa, dichiarati «illegali» i dazi imposti da Trump

La Corte d’Appello ha stabilito che le misure sono un eccesso rispetto ai poteri d’emergenza costituzionali

di Federico Fusca
Import siderurgico Usa in lieve calo a luglio, ma crescono i finiti - Corea del Sud in testa tra i fornitori. In contrazione il dato riferito ai primi sette mesi dell’anno

29 agosto 2025

Import siderurgico Usa in lieve calo a luglio, ma crescono i finiti

Corea del Sud in testa tra i fornitori. In contrazione il dato riferito ai primi sette mesi dell’anno

di Sarah Falsone
Usa, Merrill Steel aprirà uno stabilimento in Arkansas - L'azienda specializzata nella lavorazione e fabbricazione di acciai strutturali investirà oltre 32 milioni di dollari

28 agosto 2025

Usa, Merrill Steel aprirà uno stabilimento in Arkansas

L'azienda specializzata nella lavorazione e fabbricazione di acciai strutturali investirà oltre 32 milioni di dollari

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025 Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Coils Usa: prezzi in cerca di un pavimento - Nonostante l’ottimismo espresso da Nucor, il mercato scivola. Rottame atteso stabile o in ribasso

4 settembre 2025

Coils Usa: prezzi in cerca di un pavimento

Nonostante l’ottimismo espresso da Nucor, il mercato scivola. Rottame atteso stabile o in ribasso

di Stefano Gennari
Acciaio Usa: prosegue la crescita produttiva - Output settimanale in rialzo del 2,5% annuo e cumulato dell’1,4%

3 settembre 2025

Acciaio Usa: prosegue la crescita produttiva

Output settimanale in rialzo del 2,5% annuo e cumulato dell’1,4%

di Federico Fusca
Usa, dichiarati «illegali» i dazi imposti da Trump - La Corte d’Appello ha stabilito che le misure sono un eccesso rispetto ai poteri d’emergenza costituzionali

1 settembre 2025

Usa, dichiarati «illegali» i dazi imposti da Trump

La Corte d’Appello ha stabilito che le misure sono un eccesso rispetto ai poteri d’emergenza costituzionali

di Federico Fusca
Import siderurgico Usa in lieve calo a luglio, ma crescono i finiti - Corea del Sud in testa tra i fornitori. In contrazione il dato riferito ai primi sette mesi dell’anno

29 agosto 2025

Import siderurgico Usa in lieve calo a luglio, ma crescono i finiti

Corea del Sud in testa tra i fornitori. In contrazione il dato riferito ai primi sette mesi dell’anno

di Sarah Falsone
Usa, Merrill Steel aprirà uno stabilimento in Arkansas - L'azienda specializzata nella lavorazione e fabbricazione di acciai strutturali investirà oltre 32 milioni di dollari

28 agosto 2025

Usa, Merrill Steel aprirà uno stabilimento in Arkansas

L'azienda specializzata nella lavorazione e fabbricazione di acciai strutturali investirà oltre 32 milioni di dollari

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR

 I nostri video

9 settembre 2025

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol