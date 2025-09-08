SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. NovAsco, due offerte di acquisizione ma nessuna pe...

NovAsco, due offerte di acquisizione ma nessuna per Hagondange

Depositate al tribunale di Strasburgo proposte per gli stabilimenti di Leffrinckoucke, Custines e Saint-Étienne

8 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

NovAsco verso il fallimento: 730 posti a rischio - Un anno dopo il salvataggio da parte del fondo Greybull Capital, l'ex Ascometal è di nuovo in crisi

24 luglio 2025

NovAsco verso il fallimento: 730 posti a rischio

Un anno dopo il salvataggio da parte del fondo Greybull Capital, l'ex Ascometal è di nuovo in crisi

di Stefano Gennari
ArcelorMittal conferma l’impegno per la decarbonizzazione in Francia - Previsto un investimento di circa 1,2 miliardi di euro per il nuovo Eaf di Dunkerque nonostante la crisi

16 maggio 2025

ArcelorMittal conferma l’impegno per la decarbonizzazione in Francia

Previsto un investimento di circa 1,2 miliardi di euro per il nuovo Eaf di Dunkerque nonostante la crisi

di Sarah Falsone
Francia: «No alla nazionalizzazione di ArcelorMittal» - Macron ha assicurato che, anche se non li statalizzerà, Dunkerque e Fos-sur-Mer saranno salvati

15 maggio 2025

Francia: «No alla nazionalizzazione di ArcelorMittal»

Macron ha assicurato che, anche se non li statalizzerà, Dunkerque e Fos-sur-Mer saranno salvati

di Federico Fusca
La Francia chiede nuove misure Ue per limitare export cinese - Il Governo francese chiede un intervento per proteggere la siderurgia europea

24 aprile 2025

La Francia chiede nuove misure Ue per limitare export cinese

Il Governo francese chiede un intervento per proteggere la siderurgia europea

di Federico Fusca
ArcelorMittal taglia 600 posti nel nord della Francia - Colpiti sette stabilimenti e centinaia di lavoratori tra produzione e funzioni di supporto. Allarme dei sindacati

24 aprile 2025

ArcelorMittal taglia 600 posti nel nord della Francia

Colpiti sette stabilimenti e centinaia di lavoratori tra produzione e funzioni di supporto. Allarme dei sindacati

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025 Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

NovAsco verso il fallimento: 730 posti a rischio - Un anno dopo il salvataggio da parte del fondo Greybull Capital, l'ex Ascometal è di nuovo in crisi

24 luglio 2025

NovAsco verso il fallimento: 730 posti a rischio

Un anno dopo il salvataggio da parte del fondo Greybull Capital, l'ex Ascometal è di nuovo in crisi

di Stefano Gennari
ArcelorMittal conferma l’impegno per la decarbonizzazione in Francia - Previsto un investimento di circa 1,2 miliardi di euro per il nuovo Eaf di Dunkerque nonostante la crisi

16 maggio 2025

ArcelorMittal conferma l’impegno per la decarbonizzazione in Francia

Previsto un investimento di circa 1,2 miliardi di euro per il nuovo Eaf di Dunkerque nonostante la crisi

di Sarah Falsone
Francia: «No alla nazionalizzazione di ArcelorMittal» - Macron ha assicurato che, anche se non li statalizzerà, Dunkerque e Fos-sur-Mer saranno salvati

15 maggio 2025

Francia: «No alla nazionalizzazione di ArcelorMittal»

Macron ha assicurato che, anche se non li statalizzerà, Dunkerque e Fos-sur-Mer saranno salvati

di Federico Fusca
La Francia chiede nuove misure Ue per limitare export cinese - Il Governo francese chiede un intervento per proteggere la siderurgia europea

24 aprile 2025

La Francia chiede nuove misure Ue per limitare export cinese

Il Governo francese chiede un intervento per proteggere la siderurgia europea

di Federico Fusca
ArcelorMittal taglia 600 posti nel nord della Francia - Colpiti sette stabilimenti e centinaia di lavoratori tra produzione e funzioni di supporto. Allarme dei sindacati

24 aprile 2025

ArcelorMittal taglia 600 posti nel nord della Francia

Colpiti sette stabilimenti e centinaia di lavoratori tra produzione e funzioni di supporto. Allarme dei sindacati

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR

 I nostri video

9 settembre 2025

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol