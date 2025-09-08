Mercato flash: rientro all'insegna della stabilità
8 settembre 2025
Coils europei: domanda ancora bloccata
Prezzi sostenuti per lo più da dazi, quote e avvicinarsi del Cbam
5 settembre 2025
Rottame: equilibrio su volumi bassi
Prezzi per lo più stabili dopo la pausa estiva
3 settembre 2025
Tondo: acquisti limitati allo stretto necessario
La prudenza dei compratori e le previsioni sul rottame rallentano le aspettative di rialzo dei prezzi
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR
9 settembre 2025
SPORTELLO Riciclo imballaggi
