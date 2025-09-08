SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Mercato flash: rientro all'insegna della stabilità

Mercato flash: rientro all'insegna della stabilità

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

8 settembre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

Oggi parliamo di coils, rottame e tondo per cemento armato: ecco come si sono mossi sul mercato nazionale dell'acciaio nell'ultima settimana.
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025 Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Mercato flash: rientro all'insegna della stabilità - Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

8 settembre 2025

Mercato flash: rientro all'insegna della stabilità

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

di Redazione siderweb
Mercato flash: stabilità - Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

9 giugno 2025

Mercato flash: stabilità

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

di Redazione siderweb
Mercato flash: parola chiave stabilità - Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

24 marzo 2025

Mercato flash: parola chiave stabilità

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

di Redazione siderweb
Mercati siderurgici: il 2025 si apre all’insegna della debolezza - In ribasso minerale, coke, coils cinesi e rottame turco

13 gennaio 2025

Mercati siderurgici: il 2025 si apre all’insegna della debolezza

In ribasso minerale, coke, coils cinesi e rottame turco

di Achille Fornasini
Prezzi siderweb: mercato in contrazione - In calo prodotti finiti e materie prime

19 settembre 2024

Prezzi siderweb: mercato in contrazione

In calo prodotti finiti e materie prime

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR

 I nostri video

9 settembre 2025

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol