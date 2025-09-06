SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ex Ilva, Urso aperto al confronto con il sindaco d...

Ex Ilva, Urso aperto al confronto con il sindaco di Taranto

Il primo cittadino contrario alla nave rigassificatrice. Favorevoli gli agenti marittimi e i servizi tecnico-nautici

6 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva, Urso aperto al confronto con il sindaco di Taranto - Il primo cittadino contrario alla nave rigassificatrice. Favorevoli gli agenti marittimi e i servizi tecnico-nautici

6 settembre 2025

Ex Ilva, Urso aperto al confronto con il sindaco di Taranto

Il primo cittadino contrario alla nave rigassificatrice. Favorevoli gli agenti marittimi e i servizi tecnico-nautici

di Gianmario Leone
Ex Ilva, nuovo colpo di scena a Taranto: si dimette il sindaco Bitetti - Il primo cittadino lascia in prossimità del Consiglio comunale e dell’incontro al Mimit sull'accordo di programma

29 luglio 2025

Ex Ilva, nuovo colpo di scena a Taranto: si dimette il sindaco Bitetti

Il primo cittadino lascia in prossimità del Consiglio comunale e dell’incontro al Mimit sull'accordo di programma

di Gianmario Leone
Ex Ilva: il Mimit apre al dialogo con gli enti locali - Sollecitate le proposte su rigassificatore, desalinizzatore e sanità. Urso: «Massima disponibilità»

26 giugno 2025

Ex Ilva: il Mimit apre al dialogo con gli enti locali

Sollecitate le proposte su rigassificatore, desalinizzatore e sanità. Urso: «Massima disponibilità»

di Gianmario Leone
Acciaierie d'Italia, decisione rinviata al 31 luglio - Il nodo è la nave rigassificatrice necessaria per alimentare i forni elettrici

15 luglio 2025

Acciaierie d'Italia, decisione rinviata al 31 luglio

Il nodo è la nave rigassificatrice necessaria per alimentare i forni elettrici

di Gianmario Leone
Il futuro di Acciaierie d'Italia a siderweb on air - Giovedì dalle 11 in diretta con Tosini (siderweb) e Leone (siderweb)

24 febbraio 2025

Il futuro di Acciaierie d'Italia a siderweb on air

Giovedì dalle 11 in diretta con Tosini (siderweb) e Leone (siderweb)

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025

 I nostri video

5 settembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol