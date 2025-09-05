SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Vale, riparte la miniera di Capanema

Vale, riparte la miniera di Capanema

Investimenti per 12,4 miliardi dollari fino al 2030 per l’estrazione mineraria a Minas Gerais

5 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Vale: Ebitda a 3,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre - L’azienda riduce il debito netto. Il Ceo Pimenta: «Siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi 2025»

4 agosto 2025

Vale: Ebitda a 3,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre

L’azienda riduce il debito netto. Il Ceo Pimenta: «Siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi 2025»

di Sarah Falsone
Vale: output in crescita nel secondo trimestre 2025 - Risultati positivi per i segmenti minerale di ferro e nichel. In contrazione la produzione di pellet

23 luglio 2025

Vale: output in crescita nel secondo trimestre 2025

Risultati positivi per i segmenti minerale di ferro e nichel. In contrazione la produzione di pellet

di Sarah Falsone
Vale rivede al ribasso le previsioni di produzione per il 2025 - Domanda debole e offerta abbondante pesano sul mercato degli agglomerati di minerale di ferro

4 luglio 2025

Vale rivede al ribasso le previsioni di produzione per il 2025

Domanda debole e offerta abbondante pesano sul mercato degli agglomerati di minerale di ferro

di Sarah Falsone
Samarco verso l’uscita dalla procedura di recupero giudiziario - La JV tra Vale e BHP punta al pieno utilizzo della capacità produttiva solo nel 2028, con investimenti per 2,5 miliardi

30 maggio 2025

Samarco verso l’uscita dalla procedura di recupero giudiziario

La JV tra Vale e BHP punta al pieno utilizzo della capacità produttiva solo nel 2028, con investimenti per 2,5 miliardi

di Sarah Falsone
Vale: vendite in crescita nel primo trimestre - Tuttavia, il calo dei prezzi ha determinato un calo dei ricavi e dell'utile

28 aprile 2025

Vale: vendite in crescita nel primo trimestre

Tuttavia, il calo dei prezzi ha determinato un calo dei ricavi e dell'utile

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Vale: Ebitda a 3,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre - L’azienda riduce il debito netto. Il Ceo Pimenta: «Siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi 2025»

4 agosto 2025

Vale: Ebitda a 3,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre

L’azienda riduce il debito netto. Il Ceo Pimenta: «Siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi 2025»

di Sarah Falsone
Vale: output in crescita nel secondo trimestre 2025 - Risultati positivi per i segmenti minerale di ferro e nichel. In contrazione la produzione di pellet

23 luglio 2025

Vale: output in crescita nel secondo trimestre 2025

Risultati positivi per i segmenti minerale di ferro e nichel. In contrazione la produzione di pellet

di Sarah Falsone
Vale rivede al ribasso le previsioni di produzione per il 2025 - Domanda debole e offerta abbondante pesano sul mercato degli agglomerati di minerale di ferro

4 luglio 2025

Vale rivede al ribasso le previsioni di produzione per il 2025

Domanda debole e offerta abbondante pesano sul mercato degli agglomerati di minerale di ferro

di Sarah Falsone
Samarco verso l’uscita dalla procedura di recupero giudiziario - La JV tra Vale e BHP punta al pieno utilizzo della capacità produttiva solo nel 2028, con investimenti per 2,5 miliardi

30 maggio 2025

Samarco verso l’uscita dalla procedura di recupero giudiziario

La JV tra Vale e BHP punta al pieno utilizzo della capacità produttiva solo nel 2028, con investimenti per 2,5 miliardi

di Sarah Falsone
Vale: vendite in crescita nel primo trimestre - Tuttavia, il calo dei prezzi ha determinato un calo dei ricavi e dell'utile

28 aprile 2025

Vale: vendite in crescita nel primo trimestre

Tuttavia, il calo dei prezzi ha determinato un calo dei ricavi e dell'utile

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 5 settembre 2025

 I nostri video

5 settembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol