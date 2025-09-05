SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. siderweb TG: sale la produzione italiana, prezzi s...

siderweb TG: sale la produzione italiana, prezzi stabili al rientro

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

5 settembre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la produzione italiana di acciaio, i prezzi alla ripresa delle attività e la situazione sul fronte del consumo delle quote della Salvaguardia Ue.
S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

siderweb TG: sale la produzione italiana, prezzi stabili al rientro - Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

5 settembre 2025

siderweb TG: sale la produzione italiana, prezzi stabili al rientro

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

di Stefano Gennari
siderweb TG: la produzione torna a crescere - Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

18 aprile 2025

siderweb TG: la produzione torna a crescere

Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

di Elisa Bonomelli
siderweb TG: produzione, mercati e webinar - Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

25 luglio 2025

siderweb TG: produzione, mercati e webinar

Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

di Stefano Gennari
Prezzi siderweb: quotazioni stabili - Qualche passo indietro per i piani inox

21 novembre 2024

Prezzi siderweb: quotazioni stabili

Qualche passo indietro per i piani inox

di Arianna Ducoli
Automotive, il 2025 si apre in calo per la produzione italiana - A gennaio l’indice di fabbricazione del comparto ha registrato una contrazione del 25,3% tendenziale

17 marzo 2025

Automotive, il 2025 si apre in calo per la produzione italiana

A gennaio l’indice di fabbricazione del comparto ha registrato una contrazione del 25,3% tendenziale

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025

 I nostri video

29 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol