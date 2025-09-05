siderweb TG: sale la produzione italiana, prezzi stabili al rientro
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
5 settembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la produzione italiana di acciaio, i prezzi alla ripresa delle attività e la situazione sul fronte del consumo delle quote della Salvaguardia Ue.
MERCATI
-
3 settembre 2025
Tondo: acquisti limitati allo stretto necessario
La prudenza dei compratori e le previsioni sul rottame rallentano le aspettative di rialzo dei prezzi
-
1 settembre 2025
Coils: prospettive incerte per l'autunno
Acciaierie fiduciose grazie a misure Ue e costi elevati, ma acquirenti ancora cauti
-
29 agosto 2025
Rottame: il mercato riparte con cautela
Scorte adeguate e poche spinte a livello globale fanno prevedere un avvio di settembre senza scossoni
-
7 agosto 2025
Ferroleghe: in rialzo tungsteno e molibdeno
In generale, domanda sottotono per via dell’avvicinarsi delle fermate estive
-
7 agosto 2025
Piani inox: quotazioni in leggera riduzione
La domanda rimane contenuta. Prospettive diverse per l'autunno
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025
29 agosto 2025
Nuova edizione del siderweb TG.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
