SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Posco valuta l’acquisizione di HMM

Posco valuta l’acquisizione di HMM

L’operazione avrebbe come obiettivo il miglioramento dell’efficienza della propria supply chain

5 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Posco: forte calo degli utili nel secondo trimestre - Leggero aumento delle vendite di acciai finiti

1 agosto 2025

Posco: forte calo degli utili nel secondo trimestre

Leggero aumento delle vendite di acciai finiti

di Stefano Gennari
Posco vende l'acciaieria di Zhangjiagang al gruppo cinese Qingshan - L’operazione rientra nel piano di ristrutturazione globale, con nuovi investimenti previsti negli Stati Uniti e in India

9 luglio 2025

Posco vende l'acciaieria di Zhangjiagang al gruppo cinese Qingshan

L’operazione rientra nel piano di ristrutturazione globale, con nuovi investimenti previsti negli Stati Uniti e in India

di Sarah Falsone
Partnership "d'acciaio": 1 milione di tonnellate tra Marcegaglia e Posco - Risultato celebrato presso l'headquarter Marcegaglia di Gazoldo degli Ippoliti alla presenza dei vertici delle aziende

24 giugno 2025

Partnership "d'acciaio": 1 milione di tonnellate tra Marcegaglia e Posco

Risultato celebrato presso l'headquarter Marcegaglia di Gazoldo degli Ippoliti alla presenza dei vertici delle aziende

di Stefano Gennari
POSCO: nuovo centro R&D in Australia per i minerali critici - Obiettivo: sviluppare tecnologie per acciaio a basse emissioni, materiali per batterie e raffinazione delle terre rare

9 giugno 2025

POSCO: nuovo centro R&D in Australia per i minerali critici

Obiettivo: sviluppare tecnologie per acciaio a basse emissioni, materiali per batterie e raffinazione delle terre rare

di Sarah Falsone
Posco, risultati in miglioramento nel primo trimestre 2025 - Conti in ripresa nonostante il calo di produzione e vendite. Nel 2025 spinta su acciaio green e modernizzazione

5 maggio 2025

Posco, risultati in miglioramento nel primo trimestre 2025

Conti in ripresa nonostante il calo di produzione e vendite. Nel 2025 spinta su acciaio green e modernizzazione

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Posco: forte calo degli utili nel secondo trimestre - Leggero aumento delle vendite di acciai finiti

1 agosto 2025

Posco: forte calo degli utili nel secondo trimestre

Leggero aumento delle vendite di acciai finiti

di Stefano Gennari
Posco vende l'acciaieria di Zhangjiagang al gruppo cinese Qingshan - L’operazione rientra nel piano di ristrutturazione globale, con nuovi investimenti previsti negli Stati Uniti e in India

9 luglio 2025

Posco vende l'acciaieria di Zhangjiagang al gruppo cinese Qingshan

L’operazione rientra nel piano di ristrutturazione globale, con nuovi investimenti previsti negli Stati Uniti e in India

di Sarah Falsone
Partnership "d'acciaio": 1 milione di tonnellate tra Marcegaglia e Posco - Risultato celebrato presso l'headquarter Marcegaglia di Gazoldo degli Ippoliti alla presenza dei vertici delle aziende

24 giugno 2025

Partnership "d'acciaio": 1 milione di tonnellate tra Marcegaglia e Posco

Risultato celebrato presso l'headquarter Marcegaglia di Gazoldo degli Ippoliti alla presenza dei vertici delle aziende

di Stefano Gennari
POSCO: nuovo centro R&D in Australia per i minerali critici - Obiettivo: sviluppare tecnologie per acciaio a basse emissioni, materiali per batterie e raffinazione delle terre rare

9 giugno 2025

POSCO: nuovo centro R&D in Australia per i minerali critici

Obiettivo: sviluppare tecnologie per acciaio a basse emissioni, materiali per batterie e raffinazione delle terre rare

di Sarah Falsone
Posco, risultati in miglioramento nel primo trimestre 2025 - Conti in ripresa nonostante il calo di produzione e vendite. Nel 2025 spinta su acciaio green e modernizzazione

5 maggio 2025

Posco, risultati in miglioramento nel primo trimestre 2025

Conti in ripresa nonostante il calo di produzione e vendite. Nel 2025 spinta su acciaio green e modernizzazione

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025

 I nostri video

29 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol