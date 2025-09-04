SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. AdI, Urso: «Gioia Tauro idonea a ospitare il polo ...

AdI, Urso: «Gioia Tauro idonea a ospitare il polo DRI»

Il ministro ha condiviso con il presidente della Regione Calabria il parere del Comitato tecnico

4 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

AdI, Urso: «Gioia Tauro idonea a ospitare il polo DRI» - Il ministro ha condiviso con il presidente della Regione Calabria il parere del Comitato tecnico

4 settembre 2025

AdI, Urso: «Gioia Tauro idonea a ospitare il polo DRI»

Il ministro ha condiviso con il presidente della Regione Calabria il parere del Comitato tecnico

di Gianmario Leone
AdI: Gioia Tauro possibile area per la produzione di Dri - Oggi ministro Urso visiterà il sito calabrese dove potrebbero sorgere gli impianti di preriduzione

4 agosto 2025

AdI: Gioia Tauro possibile area per la produzione di Dri

Oggi ministro Urso visiterà il sito calabrese dove potrebbero sorgere gli impianti di preriduzione

di Gianmario Leone
Ex Ilva, l'incontro del 31 luglio è programmato per le 16:00 - Lo ha annunciato il ministro Urso, che ha avuto intanto un confronto con Occhiuto su sviluppo dell'area di Gioia Tauro

17 luglio 2025

Ex Ilva, l'incontro del 31 luglio è programmato per le 16:00

Lo ha annunciato il ministro Urso, che ha avuto intanto un confronto con Occhiuto su sviluppo dell'area di Gioia Tauro

di Gianmario Leone
AdI, Urso: «Tempi di vendita più lunghi del previsto» - «Commissari al lavoro sulle tre offerte in campo. Poche ora fa sono arrivate proposte migliorative»

26 febbraio 2025

AdI, Urso: «Tempi di vendita più lunghi del previsto»

«Commissari al lavoro sulle tre offerte in campo. Poche ora fa sono arrivate proposte migliorative»

di Gianmario Leone
I pretendenti di Acciaierie d'Italia (1/3) - Stelco, punti di forza e di debolezza del player canadese

8 ottobre 2024

I pretendenti di Acciaierie d'Italia (1/3)

Stelco, punti di forza e di debolezza del player canadese

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025

 I nostri video

29 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol