SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. JSW Steel, in pausa il piano per importare coke da...

JSW Steel, in pausa il piano per importare coke dalla Mongolia

Il Ceo Acharya: «Al momento non è logisticamente fattibile»

4 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

In aumento l’export siderurgico statunitense a luglio - Crescono le spedizioni di fogli e nastri resistenti a corrosione, calano quelle di nastri a caldo e a freddo

5 settembre 2025

In aumento l’export siderurgico statunitense a luglio

Crescono le spedizioni di fogli e nastri resistenti a corrosione, calano quelle di nastri a caldo e a freddo

di Federico Fusca
India, in arrivo un mega impianto siderurgico nel Keonjhar - Via libera all’acquisizione dei terreni per una nuova acciaieria da 5 milioni di tonnellate annue di Jsw e Posco

7 agosto 2025

India, in arrivo un mega impianto siderurgico nel Keonjhar

Via libera all’acquisizione dei terreni per una nuova acciaieria da 5 milioni di tonnellate annue di Jsw e Posco

di Sarah Falsone
Australia, un consorzio internazionale interessato a Whyalla - La cordata pronta a presentare l’offerta è formata da BlueScope, Nippon Steel, JSW Steel e Posco

4 agosto 2025

Australia, un consorzio internazionale interessato a Whyalla

La cordata pronta a presentare l’offerta è formata da BlueScope, Nippon Steel, JSW Steel e Posco

di Federico Fusca
JSW Steel e JFE triplicano la capacità di acciaio magnetico - L’obiettivo è raggiungere una capacità produttiva di 350.000 tonnellate all’anno entro l’anno fiscale 2028

4 agosto 2025

JSW Steel e JFE triplicano la capacità di acciaio magnetico

L’obiettivo è raggiungere una capacità produttiva di 350.000 tonnellate all’anno entro l’anno fiscale 2028

di Sarah Falsone
JSW Steel: «Serve estendere e rafforzare i dazi sull’acciaio importato» - L’utile netto trimestrale della società quasi triplica grazie ai dazi e alla riduzione dei costi

21 luglio 2025

JSW Steel: «Serve estendere e rafforzare i dazi sull’acciaio importato»

L’utile netto trimestrale della società quasi triplica grazie ai dazi e alla riduzione dei costi

di Sarah Falsone
JSW Steel: output in crescita su base annua nel Q1 dell'a.f. 2025/26 - La produzione si attesta a 7,26 milioni di tonnellate nel primo trimestre, in calo però del 5% dal trimestre precedente

9 luglio 2025

JSW Steel: output in crescita su base annua nel Q1 dell'a.f. 2025/26

La produzione si attesta a 7,26 milioni di tonnellate nel primo trimestre, in calo però del 5% dal trimestre precedente

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

In aumento l’export siderurgico statunitense a luglio - Crescono le spedizioni di fogli e nastri resistenti a corrosione, calano quelle di nastri a caldo e a freddo

5 settembre 2025

In aumento l’export siderurgico statunitense a luglio

Crescono le spedizioni di fogli e nastri resistenti a corrosione, calano quelle di nastri a caldo e a freddo

di Federico Fusca
India, in arrivo un mega impianto siderurgico nel Keonjhar - Via libera all’acquisizione dei terreni per una nuova acciaieria da 5 milioni di tonnellate annue di Jsw e Posco

7 agosto 2025

India, in arrivo un mega impianto siderurgico nel Keonjhar

Via libera all’acquisizione dei terreni per una nuova acciaieria da 5 milioni di tonnellate annue di Jsw e Posco

di Sarah Falsone
Australia, un consorzio internazionale interessato a Whyalla - La cordata pronta a presentare l’offerta è formata da BlueScope, Nippon Steel, JSW Steel e Posco

4 agosto 2025

Australia, un consorzio internazionale interessato a Whyalla

La cordata pronta a presentare l’offerta è formata da BlueScope, Nippon Steel, JSW Steel e Posco

di Federico Fusca
JSW Steel e JFE triplicano la capacità di acciaio magnetico - L’obiettivo è raggiungere una capacità produttiva di 350.000 tonnellate all’anno entro l’anno fiscale 2028

4 agosto 2025

JSW Steel e JFE triplicano la capacità di acciaio magnetico

L’obiettivo è raggiungere una capacità produttiva di 350.000 tonnellate all’anno entro l’anno fiscale 2028

di Sarah Falsone
JSW Steel: «Serve estendere e rafforzare i dazi sull’acciaio importato» - L’utile netto trimestrale della società quasi triplica grazie ai dazi e alla riduzione dei costi

21 luglio 2025

JSW Steel: «Serve estendere e rafforzare i dazi sull’acciaio importato»

L’utile netto trimestrale della società quasi triplica grazie ai dazi e alla riduzione dei costi

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025

 I nostri video

29 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol