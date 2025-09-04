SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Si avvicina la chiusura di ArcelorMittal South Afr...

Si avvicina la chiusura di ArcelorMittal South Africa

Sarebbero in stallo le trattative con il Governo del Paese e si avvicina il termine stabilito per la fine delle attività

4 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Sarà Rainer Böse il nuovo Ceo di ArcelorMittal Germany - Il manager: «Protezione commerciale, adeguamento Cbam e costi competitivi basilari per il rilancio della siderurgia»

4 settembre 2025

Sarà Rainer Böse il nuovo Ceo di ArcelorMittal Germany

Il manager: «Protezione commerciale, adeguamento Cbam e costi competitivi basilari per il rilancio della siderurgia»

di Redazione siderweb
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Sarà Rainer Böse il nuovo Ceo di ArcelorMittal Germany - Il manager: «Protezione commerciale, adeguamento Cbam e costi competitivi basilari per il rilancio della siderurgia»

4 settembre 2025

Sarà Rainer Böse il nuovo Ceo di ArcelorMittal Germany

Il manager: «Protezione commerciale, adeguamento Cbam e costi competitivi basilari per il rilancio della siderurgia»

di Redazione siderweb
Si avvicina la chiusura di ArcelorMittal South Africa - Sarebbero in stallo le trattative con il Governo del Paese e si avvicina il termine stabilito per la fine delle attività

4 settembre 2025

Si avvicina la chiusura di ArcelorMittal South Africa

Sarebbero in stallo le trattative con il Governo del Paese e si avvicina il termine stabilito per la fine delle attività

di Federico Fusca
Sudafrica, ArcelorMittal in trattativa col Governo per i finanziamenti - Proposto un pacchetto di sostegni di circa 28 milioni di dollari per mantenere operativi gli stabilimenti

19 marzo 2025

Sudafrica, ArcelorMittal in trattativa col Governo per i finanziamenti

Proposto un pacchetto di sostegni di circa 28 milioni di dollari per mantenere operativi gli stabilimenti

di Sarah Falsone
ArcelorMittal South Africa: il tempo stringe - Compiuti «progressi limitati» per risolvere gli ostacoli strutturali che affliggono il settore dell’acciaio

15 luglio 2025

ArcelorMittal South Africa: il tempo stringe

Compiuti «progressi limitati» per risolvere gli ostacoli strutturali che affliggono il settore dell’acciaio

di Sarah Falsone
ArcelorMittal: «Il futuro sostenibile dell’acciaio è già qui con XCarb» - Tondo: la gamma a basse emissioni del gruppo ha già ricevuto un riscontro «molto positivo»

13 maggio 2025

ArcelorMittal: «Il futuro sostenibile dell’acciaio è già qui con XCarb»

Tondo: la gamma a basse emissioni del gruppo ha già ricevuto un riscontro «molto positivo»

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025

 I nostri video

29 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol