SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. L’acciaio di SSAB sarà utilizzato per il ponte di ...

L’acciaio di SSAB sarà utilizzato per il ponte di Huikku

Per il progetto finlandese l’azienda fornirà lamiere della gamma Weathering 460ML

3 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

SSAB Swedish Steel: utile sopra i 9 milioni nel 2024 - Investimenti per nuova linea di produzione per aumentare la gamma di prodotti premium

4 agosto 2025

SSAB Swedish Steel: utile sopra i 9 milioni nel 2024

Investimenti per nuova linea di produzione per aumentare la gamma di prodotti premium

di Gianfranco Tosini
SSAB e EMW: partnership per l'acciaio fossil-free destinato all’automotive - Obiettivo: ridurre le emissioni e promuovere soluzioni sostenibili lungo l’intera filiera siderurgica

24 luglio 2025

SSAB e EMW: partnership per l'acciaio fossil-free destinato all’automotive

Obiettivo: ridurre le emissioni e promuovere soluzioni sostenibili lungo l’intera filiera siderurgica

di Sarah Falsone
SSAB in crescita trimestrale, ma pesa il calo dei prezzi - SSAB Americas traina, Europa in difficoltà. Verso un adeguamento di produzione e organico nel terzo trimestre

23 luglio 2025

SSAB in crescita trimestrale, ma pesa il calo dei prezzi

SSAB Americas traina, Europa in difficoltà. Verso un adeguamento di produzione e organico nel terzo trimestre

di Sarah Falsone
SSAB e Metal Solutions insieme per l’acciaio fossil-free - Partnership strategica per accelerare la decarbonizzazione del settore delle coperture e dei rivestimenti metallici

15 luglio 2025

SSAB e Metal Solutions insieme per l’acciaio fossil-free

Partnership strategica per accelerare la decarbonizzazione del settore delle coperture e dei rivestimenti metallici

di Sarah Falsone
SSAB, altri 430 milioni di euro per Luleå - Nuove risorse verdi per il maxi investimento da 4,5 miliardi di euro nel mini-mill

30 giugno 2025

SSAB, altri 430 milioni di euro per Luleå

Nuove risorse verdi per il maxi investimento da 4,5 miliardi di euro nel mini-mill

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

SSAB Swedish Steel: utile sopra i 9 milioni nel 2024 - Investimenti per nuova linea di produzione per aumentare la gamma di prodotti premium

4 agosto 2025

SSAB Swedish Steel: utile sopra i 9 milioni nel 2024

Investimenti per nuova linea di produzione per aumentare la gamma di prodotti premium

di Gianfranco Tosini
SSAB e EMW: partnership per l'acciaio fossil-free destinato all’automotive - Obiettivo: ridurre le emissioni e promuovere soluzioni sostenibili lungo l’intera filiera siderurgica

24 luglio 2025

SSAB e EMW: partnership per l'acciaio fossil-free destinato all’automotive

Obiettivo: ridurre le emissioni e promuovere soluzioni sostenibili lungo l’intera filiera siderurgica

di Sarah Falsone
SSAB in crescita trimestrale, ma pesa il calo dei prezzi - SSAB Americas traina, Europa in difficoltà. Verso un adeguamento di produzione e organico nel terzo trimestre

23 luglio 2025

SSAB in crescita trimestrale, ma pesa il calo dei prezzi

SSAB Americas traina, Europa in difficoltà. Verso un adeguamento di produzione e organico nel terzo trimestre

di Sarah Falsone
SSAB e Metal Solutions insieme per l’acciaio fossil-free - Partnership strategica per accelerare la decarbonizzazione del settore delle coperture e dei rivestimenti metallici

15 luglio 2025

SSAB e Metal Solutions insieme per l’acciaio fossil-free

Partnership strategica per accelerare la decarbonizzazione del settore delle coperture e dei rivestimenti metallici

di Sarah Falsone
SSAB, altri 430 milioni di euro per Luleå - Nuove risorse verdi per il maxi investimento da 4,5 miliardi di euro nel mini-mill

30 giugno 2025

SSAB, altri 430 milioni di euro per Luleå

Nuove risorse verdi per il maxi investimento da 4,5 miliardi di euro nel mini-mill

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025

 I nostri video

29 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol