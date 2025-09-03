SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Kardemir accelera la digitalizzazione con Primetal...

Kardemir accelera la digitalizzazione con Primetals Technologies

Upgrade dei sistemi di automazione e nuovo Sinter Optimizer negli impianti di sinterizzazione di Karabük

3 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Stahl Gerlafingen migliora la produzione di vergella - Grazie a Primetals Technologies, ridotte le vibrazioni ed eliminati i fermi imprevisti del laminatoio

28 agosto 2025

Stahl Gerlafingen migliora la produzione di vergella

Grazie a Primetals Technologies, ridotte le vibrazioni ed eliminati i fermi imprevisti del laminatoio

di Stefano Gennari
JSP modernizza il laminatoio di Angul con Primetals - Sarà il primo impianto in India con automazione avanzata. Avvio nel primo trimestre 2026

25 agosto 2025

JSP modernizza il laminatoio di Angul con Primetals

Sarà il primo impianto in India con automazione avanzata. Avvio nel primo trimestre 2026

di Sarah Falsone
Primetals Technologies fornirà un quarto scambiatore Cowper a Sail - Si tratta del secondo ordine che il produttore indiano commissiona all’impiantista

5 agosto 2025

Primetals Technologies fornirà un quarto scambiatore Cowper a Sail

Si tratta del secondo ordine che il produttore indiano commissiona all’impiantista

di Redazione siderweb
Rotaie, accordo di collaborazione tra Kardemir e Amsted Rail - Previsti benefici sia per l'azienda turca sia per l'industria del Paese

6 marzo 2025

Rotaie, accordo di collaborazione tra Kardemir e Amsted Rail

Previsti benefici sia per l'azienda turca sia per l'industria del Paese

di Stefano Gennari
Da SMS group una nuova colata per Kardemir - Il produttore turco aumenterà la capacità produttiva di 1,2 milioni di tonnellate all'anno

17 febbraio 2025

Da SMS group una nuova colata per Kardemir

Il produttore turco aumenterà la capacità produttiva di 1,2 milioni di tonnellate all'anno

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Stahl Gerlafingen migliora la produzione di vergella - Grazie a Primetals Technologies, ridotte le vibrazioni ed eliminati i fermi imprevisti del laminatoio

28 agosto 2025

Stahl Gerlafingen migliora la produzione di vergella

Grazie a Primetals Technologies, ridotte le vibrazioni ed eliminati i fermi imprevisti del laminatoio

di Stefano Gennari
JSP modernizza il laminatoio di Angul con Primetals - Sarà il primo impianto in India con automazione avanzata. Avvio nel primo trimestre 2026

25 agosto 2025

JSP modernizza il laminatoio di Angul con Primetals

Sarà il primo impianto in India con automazione avanzata. Avvio nel primo trimestre 2026

di Sarah Falsone
Primetals Technologies fornirà un quarto scambiatore Cowper a Sail - Si tratta del secondo ordine che il produttore indiano commissiona all’impiantista

5 agosto 2025

Primetals Technologies fornirà un quarto scambiatore Cowper a Sail

Si tratta del secondo ordine che il produttore indiano commissiona all’impiantista

di Redazione siderweb
Rotaie, accordo di collaborazione tra Kardemir e Amsted Rail - Previsti benefici sia per l'azienda turca sia per l'industria del Paese

6 marzo 2025

Rotaie, accordo di collaborazione tra Kardemir e Amsted Rail

Previsti benefici sia per l'azienda turca sia per l'industria del Paese

di Stefano Gennari
Da SMS group una nuova colata per Kardemir - Il produttore turco aumenterà la capacità produttiva di 1,2 milioni di tonnellate all'anno

17 febbraio 2025

Da SMS group una nuova colata per Kardemir

Il produttore turco aumenterà la capacità produttiva di 1,2 milioni di tonnellate all'anno

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025

 I nostri video

29 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol