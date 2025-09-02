SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Steel Dynamics acquisisce il restante 55% di New P...

Steel Dynamics acquisisce il restante 55% di New Process Steel

L’operazione rafforza la presenza del gruppo nelle soluzioni metalliche a valore aggiunto

2 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

FalconPoint Partners acquisisce SMS con un investimento da 500 milioni - L’operazione rafforza la crescita della società di servizi industriali attiva negli Stati Uniti, Europa e Sud America

3 settembre 2025

FalconPoint Partners acquisisce SMS con un investimento da 500 milioni

L’operazione rafforza la crescita della società di servizi industriali attiva negli Stati Uniti, Europa e Sud America

di Sarah Falsone
Usa, dichiarati «illegali» i dazi imposti da Trump - La Corte d’Appello ha stabilito che le misure sono un eccesso rispetto ai poteri d’emergenza costituzionali

1 settembre 2025

Usa, dichiarati «illegali» i dazi imposti da Trump

La Corte d’Appello ha stabilito che le misure sono un eccesso rispetto ai poteri d’emergenza costituzionali

di Federico Fusca
Import siderurgico Usa in lieve calo a luglio, ma crescono i finiti - Corea del Sud in testa tra i fornitori. In contrazione il dato riferito ai primi sette mesi dell’anno

29 agosto 2025

Import siderurgico Usa in lieve calo a luglio, ma crescono i finiti

Corea del Sud in testa tra i fornitori. In contrazione il dato riferito ai primi sette mesi dell’anno

di Sarah Falsone
Usa, Merrill Steel aprirà uno stabilimento in Arkansas - L'azienda specializzata nella lavorazione e fabbricazione di acciai strutturali investirà oltre 32 milioni di dollari

28 agosto 2025

Usa, Merrill Steel aprirà uno stabilimento in Arkansas

L'azienda specializzata nella lavorazione e fabbricazione di acciai strutturali investirà oltre 32 milioni di dollari

di Stefano Gennari
Steel Dynamics: spedizioni record nel primo trimestre 2025 - L’azienda guarda con ottimismo al resto dell’anno puntando su prezzi in rialzo e una domanda solida

23 aprile 2025

Steel Dynamics: spedizioni record nel primo trimestre 2025

L’azienda guarda con ottimismo al resto dell’anno puntando su prezzi in rialzo e una domanda solida

di Sarah Falsone
Steel Dynamics: utile in calo nel Q4 e nell'intero 2024 - Secondo il Ceo Millett, le dinamiche di mercato sono favorevoli a un aumento della domanda nel 2025

24 gennaio 2025

Steel Dynamics: utile in calo nel Q4 e nell'intero 2024

Secondo il Ceo Millett, le dinamiche di mercato sono favorevoli a un aumento della domanda nel 2025

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

FalconPoint Partners acquisisce SMS con un investimento da 500 milioni - L’operazione rafforza la crescita della società di servizi industriali attiva negli Stati Uniti, Europa e Sud America

3 settembre 2025

FalconPoint Partners acquisisce SMS con un investimento da 500 milioni

L’operazione rafforza la crescita della società di servizi industriali attiva negli Stati Uniti, Europa e Sud America

di Sarah Falsone
Usa, dichiarati «illegali» i dazi imposti da Trump - La Corte d’Appello ha stabilito che le misure sono un eccesso rispetto ai poteri d’emergenza costituzionali

1 settembre 2025

Usa, dichiarati «illegali» i dazi imposti da Trump

La Corte d’Appello ha stabilito che le misure sono un eccesso rispetto ai poteri d’emergenza costituzionali

di Federico Fusca
Import siderurgico Usa in lieve calo a luglio, ma crescono i finiti - Corea del Sud in testa tra i fornitori. In contrazione il dato riferito ai primi sette mesi dell’anno

29 agosto 2025

Import siderurgico Usa in lieve calo a luglio, ma crescono i finiti

Corea del Sud in testa tra i fornitori. In contrazione il dato riferito ai primi sette mesi dell’anno

di Sarah Falsone
Usa, Merrill Steel aprirà uno stabilimento in Arkansas - L'azienda specializzata nella lavorazione e fabbricazione di acciai strutturali investirà oltre 32 milioni di dollari

28 agosto 2025

Usa, Merrill Steel aprirà uno stabilimento in Arkansas

L'azienda specializzata nella lavorazione e fabbricazione di acciai strutturali investirà oltre 32 milioni di dollari

di Stefano Gennari
Steel Dynamics: spedizioni record nel primo trimestre 2025 - L’azienda guarda con ottimismo al resto dell’anno puntando su prezzi in rialzo e una domanda solida

23 aprile 2025

Steel Dynamics: spedizioni record nel primo trimestre 2025

L’azienda guarda con ottimismo al resto dell’anno puntando su prezzi in rialzo e una domanda solida

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025

 I nostri video

29 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol