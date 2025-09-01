SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Aço Brasil rivede al ribasso le stime per il 2025

Aço Brasil rivede al ribasso le stime per il 2025

Produzione in calo, import triplicato. ArcelorMittal: «Nuovi investimenti solo con difesa commerciale più incisiva»

1 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

ArcelorMittal cita in giudizio Liberty Steel per 2,77 milioni di dollari - La causa riguarda billette non pagate consegnate allo stabilimento chiuso di Georgetown

1 settembre 2025

ArcelorMittal cita in giudizio Liberty Steel per 2,77 milioni di dollari

La causa riguarda billette non pagate consegnate allo stabilimento chiuso di Georgetown

di Sarah Falsone
Brasile: industria siderurgica sotto pressione - «Settore al limite» avverte Gerdau, margini in caduta e 35% di capacità inutilizzata

29 agosto 2025

Brasile: industria siderurgica sotto pressione

«Settore al limite» avverte Gerdau, margini in caduta e 35% di capacità inutilizzata

di Sarah Falsone
Trump dichiara emergenza nazionale e colpisce il Canada: dazi al 35% - Il Messico ottiene 90 giorni di tregua per negoziare, in Brasile sanzioni sui prodotti siderurgici a valore aggiunto

1 agosto 2025

Trump dichiara emergenza nazionale e colpisce il Canada: dazi al 35%

Il Messico ottiene 90 giorni di tregua per negoziare, in Brasile sanzioni sui prodotti siderurgici a valore aggiunto

di Sarah Falsone
Brasile, estesi i dazi AD sull’acciaio al silicio da Asia e Germania - Le misure, tra i 90 e i 166,32 $/t, rimarranno in vigore per altri cinque anni

15 luglio 2025

Brasile, estesi i dazi AD sull’acciaio al silicio da Asia e Germania

Le misure, tra i 90 e i 166,32 $/t, rimarranno in vigore per altri cinque anni

di Sarah Falsone
Brasile avvia indagine antidumping sui laminati a caldo inox - Le importazioni sottocosto da Cina, India e Indonesia danneggerebbero l’industria siderurgica nazionale

3 luglio 2025

Brasile avvia indagine antidumping sui laminati a caldo inox

Le importazioni sottocosto da Cina, India e Indonesia danneggerebbero l’industria siderurgica nazionale

di Sarah Falsone
Brasile taglia le quote di importazione dell'acciaio - Inasprite le restrizioni su 13 prodotti siderurgici, che ora riguardano anche quattro prodotti contenenti boro

30 giugno 2025

Brasile taglia le quote di importazione dell'acciaio

Inasprite le restrizioni su 13 prodotti siderurgici, che ora riguardano anche quattro prodotti contenenti boro

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ArcelorMittal cita in giudizio Liberty Steel per 2,77 milioni di dollari - La causa riguarda billette non pagate consegnate allo stabilimento chiuso di Georgetown

1 settembre 2025

ArcelorMittal cita in giudizio Liberty Steel per 2,77 milioni di dollari

La causa riguarda billette non pagate consegnate allo stabilimento chiuso di Georgetown

di Sarah Falsone
Brasile: industria siderurgica sotto pressione - «Settore al limite» avverte Gerdau, margini in caduta e 35% di capacità inutilizzata

29 agosto 2025

Brasile: industria siderurgica sotto pressione

«Settore al limite» avverte Gerdau, margini in caduta e 35% di capacità inutilizzata

di Sarah Falsone
Trump dichiara emergenza nazionale e colpisce il Canada: dazi al 35% - Il Messico ottiene 90 giorni di tregua per negoziare, in Brasile sanzioni sui prodotti siderurgici a valore aggiunto

1 agosto 2025

Trump dichiara emergenza nazionale e colpisce il Canada: dazi al 35%

Il Messico ottiene 90 giorni di tregua per negoziare, in Brasile sanzioni sui prodotti siderurgici a valore aggiunto

di Sarah Falsone
Brasile, estesi i dazi AD sull’acciaio al silicio da Asia e Germania - Le misure, tra i 90 e i 166,32 $/t, rimarranno in vigore per altri cinque anni

15 luglio 2025

Brasile, estesi i dazi AD sull’acciaio al silicio da Asia e Germania

Le misure, tra i 90 e i 166,32 $/t, rimarranno in vigore per altri cinque anni

di Sarah Falsone
Brasile avvia indagine antidumping sui laminati a caldo inox - Le importazioni sottocosto da Cina, India e Indonesia danneggerebbero l’industria siderurgica nazionale

3 luglio 2025

Brasile avvia indagine antidumping sui laminati a caldo inox

Le importazioni sottocosto da Cina, India e Indonesia danneggerebbero l’industria siderurgica nazionale

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025

 I nostri video

29 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol