siderweb TG: produzione, ex Ilva, dazi

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano questa settimana la produzione siderurgica mondiale con le statistiche di luglio, l'intesa sulla decarbonizzazione dell'ex Ilva siglata lo scorso 12 agosto, i dazi Usa e il Cbam. E ancora, la partnership tra Marcegaglia e Danieli per la nuova minimill di Fos-sur-Mer e l'acquisto da parte della stessa Danieli di una partecipazione in Novastilmec.