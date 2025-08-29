SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: produzione, ex Ilva, dazi

Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

29 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano questa settimana la produzione siderurgica mondiale con le statistiche di luglio, l'intesa sulla decarbonizzazione dell'ex Ilva siglata lo scorso 12 agosto, i dazi Usa e il Cbam. E ancora, la partnership tra Marcegaglia e Danieli per la nuova minimill di Fos-sur-Mer e l'acquisto da parte della stessa Danieli di una partecipazione in Novastilmec.
S. G.   
 Stefano Gennari


Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
