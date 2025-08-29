siderweb TG: produzione, ex Ilva, dazi
Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano questa settimana la produzione siderurgica mondiale con le statistiche di luglio, l'intesa sulla decarbonizzazione dell'ex Ilva siglata lo scorso 12 agosto, i dazi Usa e il Cbam. E ancora, la partnership tra Marcegaglia e Danieli per la nuova minimill di Fos-sur-Mer e l'acquisto da parte della stessa Danieli di una partecipazione in Novastilmec.
MERCATI
-
Rottame: il mercato riparte con cautela
Scorte adeguate e poche spinte a livello globale fanno prevedere un avvio di settembre senza scossoni
-
Tondo: settimana ancora tranquilla
Offerte di prezzo comprese per lo più tra i 300 e i 320 €/t base partenza
-
Ferroleghe: in rialzo tungsteno e molibdeno
In generale, domanda sottotono per via dell’avvicinarsi delle fermate estive
-
Piani inox: quotazioni in leggera riduzione
La domanda rimane contenuta. Prospettive diverse per l'autunno
-
Il mercato tiene
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
