SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Stahl Gerlafingen migliora la produzione di vergel...

Stahl Gerlafingen migliora la produzione di vergella

Grazie a Primetals Technologies, ridotte le vibrazioni ed eliminati i fermi imprevisti del laminatoio

28 agosto 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Header siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Stahl Gerlafingen migliora la produzione di vergella - Grazie a Primetals Technologies, ridotte le vibrazioni ed eliminati i fermi imprevisti del laminatoio

28 agosto 2025

Stahl Gerlafingen migliora la produzione di vergella

Grazie a Primetals Technologies, ridotte le vibrazioni ed eliminati i fermi imprevisti del laminatoio

di Stefano Gennari
Stahl Gerlafingen: i lavoratori scendono in piazza - Sabato manifestazione di dipendenti e sindacati per chiedere un intervento statale

7 novembre 2024

Stahl Gerlafingen: i lavoratori scendono in piazza

Sabato manifestazione di dipendenti e sindacati per chiedere un intervento statale

di Redazione siderweb
Swiss Steel taglierà 800 posti di lavoro - Il gruppo svizzero «adeguerà le proprie capacità a causa delle attuali condizioni economiche e della domanda debole»

18 novembre 2024

Swiss Steel taglierà 800 posti di lavoro

Il gruppo svizzero «adeguerà le proprie capacità a causa delle attuali condizioni economiche e della domanda debole»

di Stefano Gennari
AFV Beltrame Group: i volumi tengono, «nessuna mossa avventata» - Il gruppo vicentino guarda con fiducia al 2025 e investe nella diversificazione con la nuova colata bramme

7 maggio 2025

AFV Beltrame Group: i volumi tengono, «nessuna mossa avventata»

Il gruppo vicentino guarda con fiducia al 2025 e investe nella diversificazione con la nuova colata bramme

di Stefano Gennari
Torna Bilanci d’Acciaio - Il 13 novembre a Brescia la presentazione dell’edizione 2024 della ricerca di siderweb

7 novembre 2024

Torna Bilanci d’Acciaio

Il 13 novembre a Brescia la presentazione dell’edizione 2024 della ricerca di siderweb

di Davide Lorenzini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025

 I nostri video

8 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol