Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer

Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

28 agosto 2025

Marcegaglia, Metinvest e AdI protagoniste nel Mediterraneo - Fos-sur-Mer e Piombino avvieranno la produzione nel 2028. Ex Ilva attende l’accordo di programma

26 giugno 2025

Marcegaglia, Metinvest e AdI protagoniste nel Mediterraneo

Fos-sur-Mer e Piombino avvieranno la produzione nel 2028. Ex Ilva attende l’accordo di programma

di Federico Fusca
Fos-sur-Mer, Marcegaglia sigla con EDF accordo decennale sull'energia - Antonio ed Emma Marcegaglia: «Opzione nucleare passaggio fondamentale per gli obiettivi di neutralità climatica»

25 giugno 2025

Fos-sur-Mer, Marcegaglia sigla con EDF accordo decennale sull'energia

Antonio ed Emma Marcegaglia: «Opzione nucleare passaggio fondamentale per gli obiettivi di neutralità climatica»

di Stefano Gennari
Marcegaglia, ministro francese visita il sito di Fos-sur-Mer - Marc Ferracci (Industria ed Energia): «Vero e proprio esempio di rilancio industriale»

25 marzo 2025

Marcegaglia, ministro francese visita il sito di Fos-sur-Mer

Marc Ferracci (Industria ed Energia): «Vero e proprio esempio di rilancio industriale»

di Stefano Gennari
Marcegaglia: sì antitrust all’acquisizione di Fos-sur-Mer - La Commissione autorizza l’operazione. «Nessun problema per la concorrenza»

26 luglio 2024

Marcegaglia: sì antitrust all’acquisizione di Fos-sur-Mer

La Commissione autorizza l’operazione. «Nessun problema per la concorrenza»

di Elisa Bonomelli
Ascometal: Marcegaglia si aggiudica Fos-sur-Mer - Mantenimento dei dipendenti e investimenti per 600 milioni di euro nel sito dell'area del Grand Port di Marsiglia

31 maggio 2024

Ascometal: Marcegaglia si aggiudica Fos-sur-Mer

Mantenimento dei dipendenti e investimenti per 600 milioni di euro nel sito dell'area del Grand Port di Marsiglia

di Davide Lorenzini
Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025
Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025

8 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol