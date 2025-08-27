SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl

A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl

Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

27 agosto 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Hammerwerk Erft sceglie l’acciaio sostenibile di GMH Gruppe - Green Power Premium, prodotto con energia rinnovabile e carbone biogeno, consente la riduzione delle emissioni del 98%

11 aprile 2025

Hammerwerk Erft sceglie l’acciaio sostenibile di GMH Gruppe

Green Power Premium, prodotto con energia rinnovabile e carbone biogeno, consente la riduzione delle emissioni del 98%

di Sarah Falsone
Gmh International: i prezzi hanno toccato il fondo - Il Managing Director Pistillo in vista di Made in Steel: «Investimenti sostanziali per raggiungere neutralità climatica»

11 marzo 2025

Gmh International: i prezzi hanno toccato il fondo

Il Managing Director Pistillo in vista di Made in Steel: «Investimenti sostanziali per raggiungere neutralità climatica»

di Elisa Bonomelli
Buderus-Mutares: l’antitrust dà il via libera - L’operazione era stata annunciata lo scorso ottobre

3 febbraio 2025

Buderus-Mutares: l’antitrust dà il via libera

L’operazione era stata annunciata lo scorso ottobre

di Elisa Bonomelli
voestalpine cede Buderus Edelstahl a Mutares - Contratto firmato tra le parti, ora si attende l’ok della autority antitrust

23 ottobre 2024

voestalpine cede Buderus Edelstahl a Mutares

Contratto firmato tra le parti, ora si attende l’ok della autority antitrust

di Davide Lorenzini
voestalpine verso la vendita di Buderus Edelstahl - L'azienda sta «reagendo alle mutate condizioni economiche riorganizzando i siti produttivi in Germania»

15 marzo 2024

voestalpine verso la vendita di Buderus Edelstahl

L'azienda sta «reagendo alle mutate condizioni economiche riorganizzando i siti produttivi in Germania»

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Header siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Hammerwerk Erft sceglie l’acciaio sostenibile di GMH Gruppe - Green Power Premium, prodotto con energia rinnovabile e carbone biogeno, consente la riduzione delle emissioni del 98%

11 aprile 2025

Hammerwerk Erft sceglie l’acciaio sostenibile di GMH Gruppe

Green Power Premium, prodotto con energia rinnovabile e carbone biogeno, consente la riduzione delle emissioni del 98%

di Sarah Falsone
Gmh International: i prezzi hanno toccato il fondo - Il Managing Director Pistillo in vista di Made in Steel: «Investimenti sostanziali per raggiungere neutralità climatica»

11 marzo 2025

Gmh International: i prezzi hanno toccato il fondo

Il Managing Director Pistillo in vista di Made in Steel: «Investimenti sostanziali per raggiungere neutralità climatica»

di Elisa Bonomelli
Buderus-Mutares: l’antitrust dà il via libera - L’operazione era stata annunciata lo scorso ottobre

3 febbraio 2025

Buderus-Mutares: l’antitrust dà il via libera

L’operazione era stata annunciata lo scorso ottobre

di Elisa Bonomelli
voestalpine cede Buderus Edelstahl a Mutares - Contratto firmato tra le parti, ora si attende l’ok della autority antitrust

23 ottobre 2024

voestalpine cede Buderus Edelstahl a Mutares

Contratto firmato tra le parti, ora si attende l’ok della autority antitrust

di Davide Lorenzini
voestalpine verso la vendita di Buderus Edelstahl - L'azienda sta «reagendo alle mutate condizioni economiche riorganizzando i siti produttivi in Germania»

15 marzo 2024

voestalpine verso la vendita di Buderus Edelstahl

L'azienda sta «reagendo alle mutate condizioni economiche riorganizzando i siti produttivi in Germania»

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025

 I nostri video

8 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol