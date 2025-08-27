SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Nippon Steel: 300 milioni di dollari per l’altofor...

Nippon Steel: 300 milioni di dollari per l’altoforno n.14 a Gary Works

L’impianto di US Steel sarà ristrutturato nel 2026, prolungandone l’operatività di 20 anni

27 agosto 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Esplosione a US Steel Clairton: due morti e dieci feriti - L'incidente l'11 agosto a causa di un guasto a una valvola. Batterie ferme a tempo indeterminato

25 agosto 2025

Esplosione a US Steel Clairton: due morti e dieci feriti

L'incidente l'11 agosto a causa di un guasto a una valvola. Batterie ferme a tempo indeterminato

di Stefano Gennari
Nippon Steel in rosso dopo l’acquisizione di US Steel - Rivista al ribasso la previsione annuale: attese perdite per 266 milioni di dollari. Deludono anche conti trimestrali

1 agosto 2025

Nippon Steel in rosso dopo l’acquisizione di US Steel

Rivista al ribasso la previsione annuale: attese perdite per 266 milioni di dollari. Deludono anche conti trimestrali

di Sarah Falsone
Nippon Steel: accordo con Vestas e nuovi amministratori per US Steel - L’azienda giapponese fornirà acciaio per le torri eoliche e annuncia il board di US Steel

31 luglio 2025

Nippon Steel: accordo con Vestas e nuovi amministratori per US Steel

L’azienda giapponese fornirà acciaio per le torri eoliche e annuncia il board di US Steel

di Sarah Falsone
Nippon Steel: raddoppiare la produzione di US Steel in 3-5 anni - Il gruppo punta a un output di 100 milioni di tonnellate e investirà anche in India, Thailandia e Ue

9 luglio 2025

Nippon Steel: raddoppiare la produzione di US Steel in 3-5 anni

Il gruppo punta a un output di 100 milioni di tonnellate e investirà anche in India, Thailandia e Ue

di Federico Fusca
Nippon-US Steel: prestiti per 5,6 miliardi per finanziare l'accordo - L’azienda eviterà la diluzione dell’utile per azione per raccogliere i restanti 10,4 miliardi di dollari necessari

3 luglio 2025

Nippon-US Steel: prestiti per 5,6 miliardi per finanziare l'accordo

L’azienda eviterà la diluzione dell’utile per azione per raccogliere i restanti 10,4 miliardi di dollari necessari

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Header siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Esplosione a US Steel Clairton: due morti e dieci feriti - L'incidente l'11 agosto a causa di un guasto a una valvola. Batterie ferme a tempo indeterminato

25 agosto 2025

Esplosione a US Steel Clairton: due morti e dieci feriti

L'incidente l'11 agosto a causa di un guasto a una valvola. Batterie ferme a tempo indeterminato

di Stefano Gennari
Nippon Steel in rosso dopo l’acquisizione di US Steel - Rivista al ribasso la previsione annuale: attese perdite per 266 milioni di dollari. Deludono anche conti trimestrali

1 agosto 2025

Nippon Steel in rosso dopo l’acquisizione di US Steel

Rivista al ribasso la previsione annuale: attese perdite per 266 milioni di dollari. Deludono anche conti trimestrali

di Sarah Falsone
Nippon Steel: accordo con Vestas e nuovi amministratori per US Steel - L’azienda giapponese fornirà acciaio per le torri eoliche e annuncia il board di US Steel

31 luglio 2025

Nippon Steel: accordo con Vestas e nuovi amministratori per US Steel

L’azienda giapponese fornirà acciaio per le torri eoliche e annuncia il board di US Steel

di Sarah Falsone
Nippon Steel: raddoppiare la produzione di US Steel in 3-5 anni - Il gruppo punta a un output di 100 milioni di tonnellate e investirà anche in India, Thailandia e Ue

9 luglio 2025

Nippon Steel: raddoppiare la produzione di US Steel in 3-5 anni

Il gruppo punta a un output di 100 milioni di tonnellate e investirà anche in India, Thailandia e Ue

di Federico Fusca
Nippon-US Steel: prestiti per 5,6 miliardi per finanziare l'accordo - L’azienda eviterà la diluzione dell’utile per azione per raccogliere i restanti 10,4 miliardi di dollari necessari

3 luglio 2025

Nippon-US Steel: prestiti per 5,6 miliardi per finanziare l'accordo

L’azienda eviterà la diluzione dell’utile per azione per raccogliere i restanti 10,4 miliardi di dollari necessari

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025

 I nostri video

8 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol