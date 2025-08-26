SIDERWEB - La community dell'acciaio

MERCATO & DINTORNI: acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR

Martedì 9 settembre con Vecchiarino (Guamari) e Fornelli (AFV Beltrame)

26 agosto 2025

Terminata la pausa estiva, tornano gli appuntamenti con i webinar di siderweb.
Il primo evento online è in programma il prossimo 9 settembre, dalle ore 11:00 su Zoom con MERCATO & DINTORNI, e sarà dedicato al comparto degli acciai lunghi al carbonio.

Un segmento di mercato che nella prima parte dell’anno è stato contraddistinto da prezzi stabili o leggermente in ribasso e da una concorrenza crescente, risentendo anche di una domanda poco brillanta e del rallentamento delle ristrutturazioni residenziali. Nonostante tale contesto, si è assistito ad un leggero aumento tendenziale della produzione italiana di lunghi nel primo semestre del 2025.

Come si è aperto il mercato dopo le ferie estive? Quali sono le attese per i prossimi mesi? Qual è la situazione dei fondi del PNRR e come potranno influire sul consumo di lunghi in acciaio al carbonio?

Queste le domande alle quali proverà a rispondere un webinar che si aprirà con le analisi di Stefano Gennari (siderweb) e Stefano Vecchiarino (Guamari), alle quali seguirà l’intervista a Enrico Fornelli (AFV Beltrame) a cura di Stefano Ferrari (siderweb).

R. S.   
