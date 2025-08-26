SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Produzione mondiale di Dri in crescita a luglio

Produzione mondiale di Dri in crescita a luglio

Nei primi sette mesi dell’anno volumi a +5%. India in testa

26 agosto 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

India, i dazi Usa al 50% non preoccupano l’acciaio - Narendran (Tata Steel): «Non avranno un impatto diretto significativo sul settore siderurgico indiano»

28 agosto 2025

India, i dazi Usa al 50% non preoccupano l’acciaio

Narendran (Tata Steel): «Non avranno un impatto diretto significativo sul settore siderurgico indiano»

di Federico Fusca
Midrex: produzione di Dri a 140,8 milioni di tonnellate nel 2024 - Crescita trainata dall'India. Scambi globali a +16,3%, ma dovrebbero stabilizzarsi nel 2025

28 agosto 2025

Midrex: produzione di Dri a 140,8 milioni di tonnellate nel 2024

Crescita trainata dall'India. Scambi globali a +16,3%, ma dovrebbero stabilizzarsi nel 2025

di Stefano Gennari
Ghisa: produzione mondiale in frenata a luglio - La Cina resta il principale produttore, mentre cresce l’India (+7,7%)

28 agosto 2025

Ghisa: produzione mondiale in frenata a luglio

La Cina resta il principale produttore, mentre cresce l’India (+7,7%)

di Sarah Falsone
Anche il Dri tra gli accordi Italia-Algeria - Intesa tra CEIP e la società algerina Copresud per un progetto del valore di un miliardo di euro

25 luglio 2025

Anche il Dri tra gli accordi Italia-Algeria

Intesa tra CEIP e la società algerina Copresud per un progetto del valore di un miliardo di euro

di Redazione siderweb
L'industria siderurgica iraniana: sfide e resilienza - Dalle origini nel Novecento alla produzione moderna: l’acciaio è oggi un pilastro dell’economia dell'ex Persia (1/2)

14 luglio 2025

L'industria siderurgica iraniana: sfide e resilienza

Dalle origini nel Novecento alla produzione moderna: l’acciaio è oggi un pilastro dell’economia dell'ex Persia (1/2)

di Gianfranco Tosini
Dillinger e Saarstahl: via libera agli impianti per l’acciaio verde - Ottenute le autorizzazioni federali per l'impianto Dri e per due forni elettrici

11 luglio 2025

Dillinger e Saarstahl: via libera agli impianti per l’acciaio verde

Ottenute le autorizzazioni federali per l'impianto Dri e per due forni elettrici

di Stefano Gennari
Produzione mondiale di preridotto a 9 milioni ton a gennaio - India maggior produttore con una quota superiore al 50%

27 febbraio 2025

Produzione mondiale di preridotto a 9 milioni ton a gennaio

India maggior produttore con una quota superiore al 50%

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Header siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

India, i dazi Usa al 50% non preoccupano l’acciaio - Narendran (Tata Steel): «Non avranno un impatto diretto significativo sul settore siderurgico indiano»

28 agosto 2025

India, i dazi Usa al 50% non preoccupano l’acciaio

Narendran (Tata Steel): «Non avranno un impatto diretto significativo sul settore siderurgico indiano»

di Federico Fusca
Midrex: produzione di Dri a 140,8 milioni di tonnellate nel 2024 - Crescita trainata dall'India. Scambi globali a +16,3%, ma dovrebbero stabilizzarsi nel 2025

28 agosto 2025

Midrex: produzione di Dri a 140,8 milioni di tonnellate nel 2024

Crescita trainata dall'India. Scambi globali a +16,3%, ma dovrebbero stabilizzarsi nel 2025

di Stefano Gennari
Ghisa: produzione mondiale in frenata a luglio - La Cina resta il principale produttore, mentre cresce l’India (+7,7%)

28 agosto 2025

Ghisa: produzione mondiale in frenata a luglio

La Cina resta il principale produttore, mentre cresce l’India (+7,7%)

di Sarah Falsone
Anche il Dri tra gli accordi Italia-Algeria - Intesa tra CEIP e la società algerina Copresud per un progetto del valore di un miliardo di euro

25 luglio 2025

Anche il Dri tra gli accordi Italia-Algeria

Intesa tra CEIP e la società algerina Copresud per un progetto del valore di un miliardo di euro

di Redazione siderweb
L'industria siderurgica iraniana: sfide e resilienza - Dalle origini nel Novecento alla produzione moderna: l’acciaio è oggi un pilastro dell’economia dell'ex Persia (1/2)

14 luglio 2025

L'industria siderurgica iraniana: sfide e resilienza

Dalle origini nel Novecento alla produzione moderna: l’acciaio è oggi un pilastro dell’economia dell'ex Persia (1/2)

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025

 I nostri video

8 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol