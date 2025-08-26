SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Nucor interrompe la fase ribassista, segno più per...

Nucor interrompe la fase ribassista, segno più per gli HRC

Dopo quattro settimane consecutive di cali, l’acciaieria statunitense rivede al rialzo il CSP

26 agosto 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Usa, in crescita la produzione settimanale di acciaio - L’output siderurgico statunitense mostra incrementi in tutti gli indicatori

26 agosto 2025

Usa, in crescita la produzione settimanale di acciaio

L’output siderurgico statunitense mostra incrementi in tutti gli indicatori

di Federico Fusca
Nucor abbassa il prezzo spot dei coils a caldo - Il CSP del produttore statunitense scende di altri 10 $/nt

5 agosto 2025

Nucor abbassa il prezzo spot dei coils a caldo

Il CSP del produttore statunitense scende di altri 10 $/nt

di Stefano Gennari
Nucor: risultati in deciso miglioramento nel Q2 - Utili in crescita in tutti i segmenti operativi rispetto al primo trimestre

29 luglio 2025

Nucor: risultati in deciso miglioramento nel Q2

Utili in crescita in tutti i segmenti operativi rispetto al primo trimestre

di Stefano Gennari
Le acciaierie statunitensi rivedono al rialzo i listini per lunghi e piani - In controtendenza, Nucor abbassa il CSP settimanale per i coils a caldo di 10 $/nt

23 luglio 2025

Le acciaierie statunitensi rivedono al rialzo i listini per lunghi e piani

In controtendenza, Nucor abbassa il CSP settimanale per i coils a caldo di 10 $/nt

di Sarah Falsone
Nucor sospende la produzione in alcuni siti per un attacco informatico - Il produttore ha disattivato parte delle sue reti e attivato misure di contenimento dopo un accesso non autorizzato

15 maggio 2025

Nucor sospende la produzione in alcuni siti per un attacco informatico

Il produttore ha disattivato parte delle sue reti e attivato misure di contenimento dopo un accesso non autorizzato

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Header siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Usa, in crescita la produzione settimanale di acciaio - L’output siderurgico statunitense mostra incrementi in tutti gli indicatori

26 agosto 2025

Usa, in crescita la produzione settimanale di acciaio

L’output siderurgico statunitense mostra incrementi in tutti gli indicatori

di Federico Fusca
Nucor abbassa il prezzo spot dei coils a caldo - Il CSP del produttore statunitense scende di altri 10 $/nt

5 agosto 2025

Nucor abbassa il prezzo spot dei coils a caldo

Il CSP del produttore statunitense scende di altri 10 $/nt

di Stefano Gennari
Nucor: risultati in deciso miglioramento nel Q2 - Utili in crescita in tutti i segmenti operativi rispetto al primo trimestre

29 luglio 2025

Nucor: risultati in deciso miglioramento nel Q2

Utili in crescita in tutti i segmenti operativi rispetto al primo trimestre

di Stefano Gennari
Le acciaierie statunitensi rivedono al rialzo i listini per lunghi e piani - In controtendenza, Nucor abbassa il CSP settimanale per i coils a caldo di 10 $/nt

23 luglio 2025

Le acciaierie statunitensi rivedono al rialzo i listini per lunghi e piani

In controtendenza, Nucor abbassa il CSP settimanale per i coils a caldo di 10 $/nt

di Sarah Falsone
Nucor sospende la produzione in alcuni siti per un attacco informatico - Il produttore ha disattivato parte delle sue reti e attivato misure di contenimento dopo un accesso non autorizzato

15 maggio 2025

Nucor sospende la produzione in alcuni siti per un attacco informatico

Il produttore ha disattivato parte delle sue reti e attivato misure di contenimento dopo un accesso non autorizzato

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025

 I nostri video

8 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol