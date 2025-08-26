SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Usa, in crescita la produzione settimanale di acci...

Usa, in crescita la produzione settimanale di acciaio

L’output siderurgico statunitense mostra incrementi in tutti gli indicatori

26 agosto 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Ghisa: produzione mondiale in frenata a luglio - La Cina resta il principale produttore, mentre cresce l’India (+7,7%)

28 agosto 2025

Ghisa: produzione mondiale in frenata a luglio

La Cina resta il principale produttore, mentre cresce l’India (+7,7%)

di Sarah Falsone
Nucor interrompe la fase ribassista, segno più per gli HRC - Dopo quattro settimane consecutive di cali, l’acciaieria statunitense rivede al rialzo il CSP

26 agosto 2025

Nucor interrompe la fase ribassista, segno più per gli HRC

Dopo quattro settimane consecutive di cali, l’acciaieria statunitense rivede al rialzo il CSP

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Header siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 1° agosto 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ghisa: produzione mondiale in frenata a luglio - La Cina resta il principale produttore, mentre cresce l’India (+7,7%)

28 agosto 2025

Ghisa: produzione mondiale in frenata a luglio

La Cina resta il principale produttore, mentre cresce l’India (+7,7%)

di Sarah Falsone
Nucor interrompe la fase ribassista, segno più per gli HRC - Dopo quattro settimane consecutive di cali, l’acciaieria statunitense rivede al rialzo il CSP

26 agosto 2025

Nucor interrompe la fase ribassista, segno più per gli HRC

Dopo quattro settimane consecutive di cali, l’acciaieria statunitense rivede al rialzo il CSP

di Sarah Falsone
Usa, in crescita la produzione settimanale di acciaio - L’output siderurgico statunitense mostra incrementi in tutti gli indicatori

26 agosto 2025

Usa, in crescita la produzione settimanale di acciaio

L’output siderurgico statunitense mostra incrementi in tutti gli indicatori

di Federico Fusca
Usa, la produzione di acciaio torna a frenare - Variazioni negative sia per i volumi della settimana sia per il cumulato. Positivo solo il confronto sequenziale

20 maggio 2025

Usa, la produzione di acciaio torna a frenare

Variazioni negative sia per i volumi della settimana sia per il cumulato. Positivo solo il confronto sequenziale

di Federico Fusca
Produzione Usa ancora in crescita - Output settimanale a +4,9% su base annua e +0,3% su base sequenziale. In aumento anche il cumulato

8 luglio 2025

Produzione Usa ancora in crescita

Output settimanale a +4,9% su base annua e +0,3% su base sequenziale. In aumento anche il cumulato

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025

 I nostri video

8 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol