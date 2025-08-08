siderweb TG: l’acciaio si ferma ma i prezzi cercano la svolta
Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia
8 agosto 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano questa settimana le fermate estive delle aziende siderurgiche italiane, i costi di produzione, il mercato e i prezzi. E ancora, gli ultimi sviluppi riguardanti l'ex Ilva e gli ultimi dati sulle esportazioni cinesi di acciaio.
MERCATI
7 agosto 2025
Ferroleghe: in rialzo tungsteno e molibdeno
In generale, domanda sottotono per via dell’avvicinarsi delle fermate estive
7 agosto 2025
Piani inox: quotazioni in leggera riduzione
La domanda rimane contenuta. Prospettive diverse per l'autunno
7 agosto 2025
Il mercato tiene
6 agosto 2025
Lingotti: domanda rimandata a dopo l'estate
Rincari di molibdeno e tungsteno potrebbero portare ad aumenti per alcuni segmenti a settembre
6 agosto 2025
Tondo: prezzi in crescita, spinti dalla scarsità
La domanda rallenta con l’arrivo della pausa estiva, ma il mercato resta sostenuto dalla carenza di rotoli
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
