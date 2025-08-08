SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: l’acciaio si ferma ma i prezzi cercano la svolta

Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

8 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano questa settimana le fermate estive delle aziende siderurgiche italiane, i costi di produzione, il mercato e i prezzi. E ancora, gli ultimi sviluppi riguardanti l'ex Ilva e gli ultimi dati sulle esportazioni cinesi di acciaio.

S. G.   
Buone vacanze da siderweb - Torneremo operativi dal prossimo 25 agosto

8 agosto 2025

Buone vacanze da siderweb

Torneremo operativi dal prossimo 25 agosto

di Redazione siderweb
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

8 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol