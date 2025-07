Il 15 luglio torna Scenari & Tendenze

Torna il 15 luglio SCENARI & TENDENZE, l'Osservatorio congiunturale promosso da Confindustria Brescia e dalla Camera di Commercio di Brescia

Giunto alla sua 47ª edizione, l’appuntamento si svolgerà martedì 15 luglio 2025 alle ore 15:00, in modalità ibrida: sarà infatti possibile seguire i lavori in presenza presso la Camera di Commercio di Brescia (Sala Consiliare, Via Luigi Einaudi 23) oppure in diretta streaming.

Nato nel 2008, l’Osservatorio Scenari & Tendenze rappresenta un punto di riferimento stabile per imprenditori, manager e stakeholder, offrendo chiavi di lettura qualificate e strumenti di analisi utili per orientare le scelte aziendali in un contesto economico caratterizzato da incertezza e forte volatilità.

A partire dal 2024, il format dell’Osservatorio è stato rinnovato per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze del mondo produttivo, mantenendo però la sua identità originaria: un panel di relatori di alto profilo, una cadenza quadrimestrale e una modalità di fruizione flessibile.

Il programma dell’edizione di luglio si articola in due momenti distinti:

■ SCENARI – Analisi macroeconomica

Dopo l’apertura dei lavori affidata a Roberto Saccone (Presidente della Camera di Commercio di Brescia) e Barbara Ulcelli (Presidente Piccola Industria Confindustria Brescia), seguiranno:

Andrea Beretta Zanoni (Università degli Studi di Verona)

→ Analisi dell’economia internazionale e nazionale: criticità, prospettive e tendenze di fondo.

Davide Fedreghini (Centro Studi Confindustria Brescia)

→ Approfondimento sull’evoluzione congiunturale dell’economia bresciana e riflessi sulle imprese locali.

■ TENDENZE – Mercati e settori strategici

Nella seconda parte del seminario, spazio all’analisi tecnica dei mercati che più influenzano le dinamiche produttive e decisionali delle imprese, con:

Achille Fornasini (Università degli Studi di Brescia, anche moderatore dei lavori)

Andrea Gavazzeni (AB Service)

Saranno approfondite le prospettive dei mercati finanziari, valutari, energetici, logistici, petrolchimici, metallurgici e siderurgici, con un approccio orientato alla diagnosi razionale di cicli, tendenze dei tassi, dei cambi e dei prezzi delle materie prime.

Anche questa edizione offre alle imprese la possibilità di inviare quesiti – su temi generali o specifici ma condivisibili – che saranno trattati in forma anonima durante il convegno. Questo il link per eventuali domande.