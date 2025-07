Inox: attese e prospettive per il secondo semestre

Sarà il comparto dell’inox al centro del prossimo webinar di siderweb. Un segmento di mercato interessato da una serie di sfide che saranno analizzate durante l’evento online «Mercati inossidabili, le attese per il secondo semestre per piani e lunghi», in programma martedì 8 luglio, dalle ore 11:00, sulla piattaforma Zoom.

L’appuntamento si aprirà con un sondaggio dedicato alle prospettive per prezzi, consumi e stock e sarà seguito dall’analisi dei numeri del settore italiano ed europeo dell’inox a cura di Arianna Ducoli (siderweb). Successivamente, Andy Vuillermin (Cogne Acciai Speciali) e Claudio Ramacci (T&T Metalli e Compositi) saranno protagonisti di due interviste faccia a faccia condotte da Emanuele Norsa (siderweb), che porteranno al centro del dibattito i temi congiunturali e prospettici per il mercato dei lunghi e dei piani in acciaio inox.