MERCATO & DINTORNI: focus su rottame e ferroleghe

Rottame e ferroleghe tornano sotto la lente di MERCATO & DINTORNI, il webinar di siderweb dedicato all’analisi della congiuntura siderurgica.

Martedì 1° luglio, dalle ore 11:00, in diretta sulla piattaforma Zoom, si parlerà dell’andamento della domanda, dei prezzi e delle prospettive di queste due materie prime per il secondo semestre 2025. In particolare, in un contesto caratterizzato da alcuni ostacoli congiunturali e strutturali, gli operatori e gli analisti si interrogheranno sulle risposte proposte dalle imprese per fronteggiare le incognite, sulle aspettative per la seconda parte dell’anno e come si sta attrezzando il settore in vista delle sfide future.

L’evento si aprirà con un sondaggio promosso tra i partecipanti all’evento, a cui seguirà la presentazione di Stefano Gennari (siderweb), dedicata ai principali trend dei mercati internazionali. Nella seconda parte del Marco Micciché (Trasteel) e Leonardo Manzaro (Forsteel 2.0) risponderanno alle domande di Stefano Ferrari (siderweb) in due interviste faccia a faccia.